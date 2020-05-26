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Компания Xiaomi сегодня представит массу новых продуктов. Мы уже писали о смартфоне Redmi 10X Pro. После него была анонсирована стандартная версия, которая имеет несколько важных отличий по сравнению с продвинутым изданием.

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Redmi 10X выглядит так же, как и версия Pro. Смартфон имеет панель Super AMOLED формата FHD+, размер которого составляет 6,57 дюйма по диагонали. Есть каплевидный вырез с 20-мегапиксельной фронтальной камерой, поддержка DC Dimming и расширенного динамического диапазона, а также прочие фишки, о которых можете почитать в заметке, посвящённой анонсу Redmi 10X Pro. Ссылка на неё указана в начале этого материала.

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Стандартное издание оснащено тройной основной камерой. Она осталась без 8-мегапиксельного телеобъектива и, как итог, потеряло 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум. Кроме того, 5-мегапиксельный макромодуль заменили на 2-мегапиксельный сенсор глубины. Широкоугольный и главный модули разрешением 8 Мп (119 градусов) и 48 Мп соответственно остались нетронуты.

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Xiaomi Redmi 10X получил больше модификаций памяти. Если версия Pro доступна только с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ, то младшую модель также можно будет приобрести с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти при 6 ГБ оперативки. Новинка осталась без чипа NFC. Ещё один даунгрейд – 22,5-ваттная проводная зарядка вместо 33-ваттной. Ёмкость аккумулятор при этом не изменилась и составила 4520 мАч.

Смартфон сохранил защиту от воды по стандарту IP53, 7-нанометровый мобильный процессор MediaTek Dimensity 820 с частотой до 2,6 ГГц, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Mini-Jack, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В связи с тем, что Redmi 10X появится на рынке на несколько дней раньше версии Pro, он станет первым умным телефоном компании, который из коробки получит оболочку MIUI 12. Построена она также на Android 10.

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Младшая модель поступит в продажу в первый день лета текущего года в зелёном, лиловом и золотистом цветах. В Китае стоимость версии 6/64 ГБ составила 1599 юаней (225 долларов). За модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ нужно заплатить 1799 юаней (250 долларов). Конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ компания оценила в 2099 юаней (295 долларов) и 2399 юаней (335 долларов) соответственно.

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