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Компания Xiaomi сегодня, 26 мая, представила первый в мире смартфон на базе 7-нанометрового мобильного процессора MediaTek Dimensity 820. Он называется Xiaomi Redmi 10X Pro. Сама однокристальная система тайваньским чипмейкером была анонсировала лишь на прошлой неделе. Одной из особенностей новинки является то, что обе SIM-карты работают одновременно в мобильных сетях пятого поколения.

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Процессор уже тестировался в программном обеспечении AnTuTu, где его результат составил порядка 415 000 «попугаев». Dimensity 820 имеет ядра с частотой от 2,0 ГГц до 2,6 ГГц и графику Mali-G57 MC5. Смартфон получил поддержку технологии Smart Switch, которая отвечает за автоматическое переключение между Wi-Fi и 5G.

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На лицевой стороне новинки установлен Super AMOLED дисплей производства компании Samsung. Он имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,57 дюйма. Такая же панель установлена в Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Экран отличается небольшими дисплейными рамками, поддерживает технологию DC Dimming для снижения мерцания и расширенный динамический диапазон. Максимальная яркость составляет 800 нит, а охват цветового диапазона NTSC – 96%. Под дисплеем находится сканер отпечатков пальцев. Играть с частотой обновления компания не решилась, и Redmi 10X Pro получил 60-Гц матрицу. А вот частота опроса сенсора составила 180 Гц.

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Ещё одной фишкой новинки стала основная камера, которая обзавелась зум-объективом с 3-кратным оптическим увеличением без потери качества. Также заявлено 30-кратное программное масштабирование. Смартфон имеет внешний вид в стиле моделей серии Redmi Note 9, и основная камера тоже оформлена квадратным блоком. Помимо 8-мегапиксельного телеобъектива новинка получила широкоугольный модуль с таким же разрешением и углом обзора 119 градусов, а также главный на 48 Мп и макро на 5 Мп. Разрешение камеры для селфи составило 20 Мп. Она поддерживает распознавание по лицу и располагается в каплевидном вырезе.

Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4520 мАч с 33-ваттной быстрой проводной зарядкой через USB-C. Новинка получила операционную систему Android 10 в составе оболочки MIUI 12. Из прочего стоит отметить адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, разъём для наушников, NFC, слот под карту памяти и защиту от воды по стандарту IP53.

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Новинка оборудована 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x вне зависимости от комплектации. Накопитель UFS 3.1 имеет вместимость 128 ГБ либо 256 ГБ. Старт продаж запланирован на 5 июня 2020 года. Стоимость версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 2299 юаней (320 долларов), а модификацию с 256 ГБ ПЗУ компания оценила в 2599 юаней (365 долларов). Покупателям новинка будет доступна в сине-зелёной, золотистой и фиолетовой расцветках.