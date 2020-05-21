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На минувших выходных мы писали, что четыре флагманских смартфона Honor, анонсированных в прошлом и позапрошлом годах, получили прошивку Magic UI 3.1. Это модели Honor Magic 2, Honor View 20, Honor 20 и версия Pro. Пока что для них доступна бета-версия программного обеспечения. Вчера во время презентации нового 5G-смартфона компания объявила о том, что всего Magic UI 3.1 станет доступна только для семи моделей.

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Помимо четырёх вышеперечисленных флагманов последняя версия программного обеспечения выйдет для бюджетника Honor 9A, а также для топовых моделей Honor View 30 и View 30 Pro. Отметим, что флагманские смартфоны уже получили бета-версию Magic UI 3.1. О сроках выхода стабильной сборки компания не говорит ничего.

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Напомним, что семейство Honor View 30 было анонсировано в конце ноября прошлого года. Оба смартфона оснащены IPS-дисплеем формата Full HD+ с фронтальной камерой разрешением 32 Мп + 8 Мп. В старшей версии фронталка может снимать видео в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

Honor View 30 Pro оборудован чипом Kirin 990, аккумулятором на 4100 мАч и основной камерой с разрешением 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп. В стандартном издании разрешение широкоугольного модуля снижено до 8 Мп, главный модуль остался без оптической стабилизации, а ёмкость аккумулятора равна 4200 мАч.

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Honor 9A – бюджетная модель на чипе Helio P22. Она несёт на борту аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и имеет дисплей диагональю 6,3 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп.