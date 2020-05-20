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Компания Honor, как и ожидалось, представила смартфон Honor X10. Он является преемником модели Honor 9X, которая была анонсирована летом прошлого года. Новинка является самым доступным умным телефоном на рынке с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G, если говорить о заводской цене.

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Honor X10 имеет каркас из алюминия с двумя стеклянными панелями. Физические размеры составляют 163,7 х 76,5 х 8,8 мм, а масса – 203 г. Модель оборудована 6,63-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD+. Главным шагом вперёд по сравнению с предшественником является повышение частоты обновления экрана с 60 Гц до 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя – 180 Гц.

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Новинка отличается тонкими дисплейными рамками. Биометрический сканер расположился на боковом торце, а фронтальная камера – внутри корпуса. Задник содержит лишь большую площадку с камерой, которая объединяет вспышку и блок с тремя оптическими модулями. На торцах смартфона также расположились клавиша управления громкостью, выход для динамика, лоток для карты памяти и SIM-карт, порт USB-C и разъём для наушников.

Honor X10 оборудован 7-нанометровой системой-на-чипе Kirin 820 с интегрированным 5G-модемом. На презентации компания отмечала, что новинка получила поддержку бэндов n41, n78, n79, n77, n38, n1, n80 и n84. Под капотом смартфона установлена оперативная память LPDDR4x в объёме 6/8 ГБ. В зависимости от комплектации вместимость встроенного накопителя UFS 2.1 составляет 64/128 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором на 4300 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Новинка работает на операционной системе Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.

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Смартфон китайской компании обзавёлся флагманским сенсором для главного модуля тыльной камеры. Это 40-мегапиксельный Sony IMX600y, который используется в Honor View 30 Pro и сгибаемой модели Huawei Mate Xs. Компанию данному датчику изображения составляют 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельная матрица глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Новинка получила поддержку ночного режима Super Night Scene 2.0, интеллектуальные функции, может записывать видео в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек и распознавать пользователя по лицу.

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Стоимость Honor X10 в базовой конфигурации памяти (6/64 ГБ) составила 1899 юаней или 265 долларов. Версия с накопителем на 128 ГБ обойдётся в 2199 юаней или 310 долларов. Модификацию 8/128 ГБ компания оценила в 2399 юаней или 335 долларов. Модель поступит в продажу 26 мая 2020 года в расцветках Racing Blue, Light Speed Silver, Speed Black и Burning Power Orange. Напомним, что до сегодняшнего дня самыми дешёвыми смартфонами с поддержкой 5G были Realme X50 5G и Redmi K30 5G с рекомендованной ценой от 280 долларов каждый.