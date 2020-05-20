Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Honor X10 получил флагманскую камеру и стал самым дешёвым в мире 5G-смартфонов – цена и характеристики

для раздела Блоги
+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Honor, как и ожидалось, представила смартфон Honor X10. Он является преемником модели Honor 9X, которая была анонсирована летом прошлого года. Новинка является самым доступным умным телефоном на рынке с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G, если говорить о заводской цене.

реклама

Honor X10 имеет каркас из алюминия с двумя стеклянными панелями. Физические размеры составляют 163,7 х 76,5 х 8,8 мм, а масса – 203 г. Модель оборудована 6,63-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD+. Главным шагом вперёд по сравнению с предшественником является повышение частоты обновления экрана с 60 Гц до 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя – 180 Гц.

реклама

Новинка отличается тонкими дисплейными рамками. Биометрический сканер расположился на боковом торце, а фронтальная камера – внутри корпуса. Задник содержит лишь большую площадку с камерой, которая объединяет вспышку и блок с тремя оптическими модулями. На торцах смартфона также расположились клавиша управления громкостью, выход для динамика, лоток для карты памяти и SIM-карт, порт USB-C и разъём для наушников.

Honor X10 оборудован 7-нанометровой системой-на-чипе Kirin 820 с интегрированным 5G-модемом. На презентации компания отмечала, что новинка получила поддержку бэндов n41, n78, n79, n77, n38, n1, n80 и n84. Под капотом смартфона установлена оперативная память LPDDR4x в объёме 6/8 ГБ. В зависимости от комплектации вместимость встроенного накопителя UFS 2.1 составляет 64/128 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором на 4300 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Новинка работает на операционной системе Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.

реклама

Смартфон китайской компании обзавёлся флагманским сенсором для главного модуля тыльной камеры. Это 40-мегапиксельный Sony IMX600y, который используется в Honor View 30 Pro и сгибаемой модели Huawei Mate Xs. Компанию данному датчику изображения составляют 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельная матрица глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Новинка получила поддержку ночного режима Super Night Scene 2.0, интеллектуальные функции, может записывать видео в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек и распознавать пользователя по лицу.

реклама

Стоимость Honor X10 в базовой конфигурации памяти (6/64 ГБ) составила 1899 юаней или 265 долларов. Версия с накопителем на 128 ГБ обойдётся в 2199 юаней или 310 долларов. Модификацию 8/128 ГБ компания оценила в 2399 юаней или 335 долларов. Модель поступит в продажу 26 мая 2020 года в расцветках Racing Blue, Light Speed Silver, Speed Black и Burning Power Orange. Напомним, что до сегодняшнего дня самыми дешёвыми смартфонами с поддержкой 5G были Realme X50 5G и Redmi K30 5G с рекомендованной ценой от 280 долларов каждый.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
21
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
37
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
85
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 85
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
159
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
61
OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов
9
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Xiaomi Mi 10 потерял в цене 300 долларов – флагман 2020 года дешевеет на глазах
7
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
6
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
242
Анонсированы недорогие 4K-телевизоры Honor X1 Smart TV
9
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
223
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
145
Названа видеокарта-конкурент GPU Sony PlayStation 5, которую уже давно можно купить в рознице
37
Деньги вперёд: TSMC успела принять заказы на выпуск 5-нм процессоров HiSilicon
14
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
36
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
61
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
25
Huawei может лишиться флагманского 5-нанометрового процессора Kirin 1020 из-за санкций США
22
Intel Core i9-10900K выступил против AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в ряде популярных игр и тестовых пакетов – тестирование TecLab
43

Популярные статьи

Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
156
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
36
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
14
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
35
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
23
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
14
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
21
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
4

Сейчас обсуждают

E1nher1
12:02
Да во что угодно.
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Alex TOPMAN
11:59
Странно, что НВ сразу не предложили делать так же иерархически. Очевидно же.
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
Inttz
11:59
Ну так не надо писать,что была куча новостей,пиши, как будто только что узнал
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
Arekusei
11:59
AMD же кремниевые подложки применяло в своих картах с HBM. Разве нет?
В Intel Джим Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров
Виктор
11:58
В едже поддерживаются расширения из хрома. При этом отсутствует вся гугловская поеботня.
В ближайшие недели Microsoft начнёт обновлять браузер Edge
DeltaStorm
11:55
Конечно занесут) А потом будут орать смотрите! я на новом камне, а вы фанаты интела фу сидите на камне 4х летней давности. А то что их новый проц только только догнал( в играх)камень которому 4 года,...
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Adam Smith
11:55
в санди была проблема с сата, у меня пробной матерью была на Н61, вторая на Z68, они до сих пор пашут у людей - здоровехонькие. Да вроде и обмен возможен был в магазине, а амуда выкатила готовый проду...
В Intel Джим Келлер проповедует модульный подход к компоновке процессоров
Стефанов Виктор
11:51
Я вот одного не понимаю - смысл сравнивать 2060S c 5700? если по цене 2060S можно взять хороший 5700XT, зачем это условное позиционирование высосаное из пальца. Основным критерием является цена, и то...
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 (страница 2)
corvus
11:50
Бабушкины сказки для лохов - это спустить 30% транзисторного бюджета на специализированные ядра, написать огороженный фреймворк и пытаться впарить покупателями, что это прорывная технология, без котор...
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
Алексей
11:48
спасибо что живой
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем