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Сегодня мы писали о том, что компания Honor анонсировала выход оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Honor 9X и 9X Pro на процессоре Kirin 810. В заметке мы упомянули, что на прошивке EMUI работают старые и недорогие решения бренда, тогда как для новых флагманов компания выпускает программное обеспечение Magic UI, хоть и отличается от Emotion UI оно лишь названием.

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Сейчас стало известно, что Magic UI 3.1, самая свежая версия проприетарной прошивки, стала доступна для четырёх смартфонов флагманского уровня, которые были анонсированы в 2018 и 2019 годах. Все они работают под управлением однокристальной системы Kirin 980, выполненной по 7-нанометровому технологическому процессу. Поклонники продукции бренда уже могли догадаться, что речь идёт о Honor View 20, Honor Magic 2, а также о Honor 20 и версии Pro.

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Honor Magic 2 – флагманский слайдер, которого формально можно считать первым в мире смартфоном на Kirin 980, т.к. его предварительный анонс состоялся на IFA 2018 ещё 30 августа. Он имеет основную камеру разрешением 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп, фронталку с модулями на 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также дисплей AMOLED и аккумулятор ёмкостью 3500 мАч.

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Honor View 20 вышел в декабре того же года. В смартфоне дебютировал 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. Модель получила 6,4-дюймовый дисплей LCD, 25-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч.

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Honor 20 и Honor 20 Pro появились в середине мая прошлого года. Они оснащены 6,26-дюймовой LCD-панелью и 32-мегапиксельной камерой для селфи. Старшая модель получила основную камеру с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятор на 4000 мАч, в то время как стандартное издание осталось без 8-мегапиксельного телеобъектива, а ёмкость батареи уменьшилась до 3750 мАч.