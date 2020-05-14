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Южнокорейская компания Samsung анонсировала в Европе смартфон Galaxy M21. Новинка впервые была показана в марте в Индии, а сейчас добралась до Старого Света. Здесь, судя по ценнику, она будет конкурировать с Redmi Note 9S.

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Смартфон имеет пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass третьего поколения на передней панели. Им прикрыта матрица Super AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Несмотря на то, что в Samsung Galaxy M21 используется данный тип панели, сканер отпечатков пальцев всё равно располагается на задней стороне. Там же установлена основная камера, объединяющая модули на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. Для неё предусмотрен вырез.

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Сердцем новинки является прошлогодняя однокристальная система Exynos 9611, выполненная по 10-нанометровому техпроцессу. В Европе представлена версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Главной особенностью смартфона стало наличие аккумулятора на 6000 мАч. Также отметим GPS, разъём для наушников, USB-C, операционную систему Android 10 с прошивкой One UI 2 и чип NFC.

Стоимость Samsung Galaxy M21 составила 239 евро или 229 евро в зависимости от страны. Цветовые решения: синее, чёрное и зелёное. Но расцветки также могут варьироваться в разных регионах. С таким ценником новинка будет конкурировать с Redmi Note 9S. К недостаткам последнего в сравнении с оппонентом можно отнести аккумулятор на 5020 мАч и отсутствие NFC, а к конкурентным преимуществам – 8-нанометровый процессор Snapdragon 720G и 6 ГБ оперативной памяти.