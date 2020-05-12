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Сегодня, 12 мая, китайская компания Xiaomi начала продажи своего самого свежего смартфона. Речь идёт о модели Mi Note 10 Lite. Презентация новинки состоялась в последний день апреля в Европе. Xiaomi Mi Note 10 Lite в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценили в 399 евро или 430 долларов. Как стало известно, в первый же день продаж новинку стало возможным приобрести на 100 долларов дешевле.

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Сделать это можно в магазине GizTop. Стоимость модификации 6/128 ГБ уже составляет 349 долларов. При этом с промо-кодом KIMOVIL10L20 предусмотрена скидка в размере 20 долларов. Таким образом, Xiaomi Mi Note 10 Lite в топовой комплектации обойдётся в 329 долларов. Версия с 64 ГБ постоянной памяти тоже уже доступна с существенной скидкой. Рекомендованная цена составила 349 евро или 375 долларов. С указанным выше промо-кодом смартфон можно купить за 309 долларов, сэкономив 66 долларов. Доставка в Россию обойдётся в 14 долларов и займёт от 15 до 25 дней.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite доступен в фиолетовой и чёрной расцветках. Позже покупателям должен стать доступным и белый цвет. Смартфон несёт на борту мобильный процессор Snapdragon 730G с графикой Adreno 618. Особенностью модели является наличие 6,47” изогнутого AMOLED дисплея формата Full HD+.

Производитель заявляет о высоком уровне автономности. За это отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5260 мАч. Разрешение основной камеры в Mi Note 10 Lite составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Из технических параметров новинки отметим чип NFC, операционную систему Android 10, интегрированный в панель AMOLED дактилоскопический сканер и поддержку 30-ваттной быстрой зарядки по проводу.