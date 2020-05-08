Xiaomi выпустила Android 10 для двух смартфонов 2019 года
Компания Xiaomi выпустила ОС Android 10 ещё для двух своих смартфонов, которые ориентированы на международный рынок. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi Note 10 и Mi A3.
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Отметим, что это уже третья попытка производителя из Поднебесной обновить до относительно свежей версии ОС смартфон Xiaomi Mi A3. Первые две закончились тем, что компания прекращала распространение апдейта прошивки в связи с большим количеством проблем, которые выводили устройство из строя.
рекламаОчередная версия обновления проходит под номером v11.0.1.0.QFQEUXM и доступна для европейских пользователей. Производитель официально анонсировал старт распространения апдейта в сообществе Mi Community. Размер файла обновления равен 1,33 ГБ. Вместе с Android 10 новая версия софта приносит патч безопасности ОС за апрель нынешнего года.
рекламаВторой смартфон, получивший Android 10, называется Xiaomi Mi Note 10. Для него последняя версия «зелёного робота» вышла в составе фирменной прошивки MIUI 11. Стоит заметить, что речь идёт о бета-версии программного обеспечения, поэтому могут присутствовать ошибки, о которых компания просит сообщать посредством обратной связи.
рекламаРазмер файла обновления составляет 2,6 ГБ. Апдейт проходит под номером v11.1.1.0.QFDMIXM. Как и в случае с моделью Mi A3, для Xiaomi Mi Note 3 обновление приносит заплатку безопасности операционной системы за апрель 2020 года. Пользователи, которые уже обновили свои смартфоны, отмечают, что была улучшена работа камер и интегрированного в дисплей дактилоскопического датчика. Также подчёркивается повышение быстродействия всей системы в целом. А вот функция записи звонков была вырезана.
Стоит напомнить, что оба устройства были презентованы во второй половине прошлого года. В середине июля технологический гигант из Поднебесной в Европе анонсировал Xiaomi Mi A3 в рамках программы Android One. Она получила чипсет Snapdragon 665, до 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ пользовательской памяти. На борту также есть аккумуляторную батарею на 4030 мАч, дисплей OLED формата HD+ диагональю 6,09 дюйма, 32-мегапиксельная фронталка и основная камера с оптическими модулями разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.
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Xiaomi Mi Note 10 – дебютный телефон со 108-мегапиксельным сенсором. Его представили в начале ноября. Модель работает на базе чипа Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ ОЗУ и имеет накопитель вместимостью 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составила 5260 мАч. Дисплей OLED Full HD+ диагональю 6,47 дюйма получил вырез под 32-Мп фронталку. Основная камера помимо сенсора на 108 Мп имеет широкоугольный модуль на 20 Мп, макромодуль на 2 Мп, а также пару телеобъективов разрешением 12 Мп и 8 Мп.
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