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Компания Xiaomi на днях анонсировала смартфон Redmi Note 9. Он стал первым в мире умным телефоном с процессором Helio G85. Новинка получила быструю зарядку по проводу, чему была посвящена отдельная реклама в Японии.

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В ролике, который можете посмотреть выше, китайский производитель решил акцентировать внимание на поддержке смартфоном быстрой проводной зарядки, добавив для усиления эффекта изображение ядерного взрыва. В итоге японскому подразделению китайского производственного гиганта Xiaomi пришлось извиняться. Производитель подчеркнул уважительное отношение к пользователям и культурам в разных странах мира и пообещал в будущем не допускать подобных ситуаций.

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Напомним, что модель Redmi Note 9 комплектуется 6,53-дюймовым панелью IPS с разрешением Full HD+. Новинка получила 13-мегапиксельную камеру для селфи и основную камеру с модулями на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Также на борту есть несъёмная батарея ёмкостью 5020 мАч, 3/4 ГБ ОЗУ и встроенное хранилище на 128/64 ГБ.

Смартфон оборудован чипом NFC и работает под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 11. Стоимость Xiaomi Redmi Note 9 в зависимости от объёмов оперативной и интегрированной памяти составила 199 долларов или 249 долларов.