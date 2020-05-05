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Android 10 для Xiaomi Redmi Note 8 выйдет раньше, чем ожидалось

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На днях мы писали, что Xiaomi Redmi Note 8 получит операционную систему Android 10 в составе прошивки MIUI ещё не скоро. Выхода стабильной версии фирменного программного обеспечения ждать придётся до конца года. Однако, как стало известно из официальных источников, последняя версия «зелёного робота» станет доступна для бестселлера китайской компании намного раньше, чем планировалось.

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Элвин Цзе, глава одного из региональных подразделений Xiaomi, заявил, что Android 10 выйдет для Redmi Note 8 уже в середине лета. Причём придёт операционная система на смартфон в составе фирменной прошивки MIUI 11, а не MIUI 12. Напомним, вчера этот же человек сообщил, что Redmi Note 8 Pro получит MIUI 11 на базе Android 10 уже до конца этого месяца. Отметим, что из-за проблем китайский производитель приостановил распространение MIUI 12 Beta для этого смартфона.

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Что касается Redmi Note 8, модель начала продаваться в Китае в первых числах осени прошлого года. В продажу смартфон поступил по цене от 140 долларов. На прошлой неделе с купонами менее чем за 130 долларов уже можно было купить среднюю модификацию – с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти.

Помимо этого Redmi Note 8 несёт на борту процессор Snapdragon 665 и аккумулятор на 4000 мАч. Корпус смартфона сделан из пластика, а на фронтальной панели установлено стекло. Gorilla Glass прикрывает жидкокристаллический экран формата Full HD+. Размер составляет 6,3 дюйма по диагонали. Также в смартфоне есть лицевая камера на 13 Мп и четырёхмодульная основная. Её разрешение составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп.

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туда, сюда, обратно - тебе и мне приятно. Полная неопределенность и три мусорные "новости".
Android 10 для Xiaomi Redmi Note 8 выйдет раньше, чем ожидалось
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