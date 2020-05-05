Стоимость Honor View 20 упала на 180 долларов
В середине января 2019 года компания Honor начала продавать флагманский смартфон View 20. Формально он стал первым в мире телефоном, оснащённым дисплеем с перфорацией под фронтальную камеру. Сейчас модель сильно потеряла в цене, но при этом сохранила актуальность.
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Honor View 20 из коробки получил операционную систему Android 9.0 Pie и фирменную прошивку Magic UI 2.0. Сейчас смартфон работает под управлением ОС Android 10 и находится в ожидание выхода обновления программного обеспечения, которое принесёт оболочку Magic UI 3.1. Модель оснащена чипом Kirin 980 с пиковой частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10.
рекламаЁмкость встроенной батареи в смартфоне составила 4000 мАч. Производителем заявлена поддержкой быстрой зарядки по проводу. Мощность составляет 22,5 Вт. Главным недостатком Honor View 20 является его камера. Она построена на базе лишь одного модуля. В его основе лежит 48-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX586. Оптическая стабилизация отсутствует. Компанию оптическому модулю на тыльной панели составили вспышка, времяпролётная камера и сканер отпечатков пальцев.
Смартфон оснащён дисплеем IPS формата Full HD+. Диагональ составляет 6,4 дюйма. Слева в отверстии расположена 25-мегапиксельная фронтальная камера. В устройстве есть чип NFC, разъём для наушников, инфракрасный излучатель, USB-C, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.
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В модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ стоимость смартфона составила 510 долларов. Специальное издание Moschino Edition китайская компания оценила в 580 долларов. Оно несёт на борту 8 ГБ ОЗУ и имеет накопитель вместимостью 256 ГБ.
рекламаВ магазине SunSky Honor View 20 в модификации 8/128 ГБ можно приобрести примерно за 325 долларов. Специальное издание обойдётся приблизительно в 400 долларов. За доставку в Россию вне зависимости от выбранной модели нужно будет доплатить ещё порядка 17 долларов.
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