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Сегодня компания Xiaomi представила три смартфона. О Mi Note 10 Lite вы можете почитать здесь, а о возможном хите среднебюджетного сегмента Redmi Note 9 – тут. В этом же материале поговорим о третьей новинке. Она называется Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

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В девятом поколении серии производитель решил запутать всех, кого только можно. В марте были представлены Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9 Pro. Последний на глобальном рынке появился как Redmi Note 9S, и на днях состоялась его презентация в России. А вот версия Max сегодня была представлена как просто Redmi Note 9 Pro. Таким образом, семейство девятого поколения включает три смартфона, которые продаются под пятью разными названиями.

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Новинка имеет корпус из стекла и металла с защитой от брызг. Габариты составили 165,5 х 76,7 х 8,8 мм, а масса – 209 г. Дисплей IPS характеризуется размером 6,67 дюйма по диагонали и разрешением Full HD+. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass 5. Ввиду использования ЖК-панели сканер отпечатков пальцев расположился на боковом торце.

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Аппаратная платформа Redmi Note 9 Pro построена на 8-нанометровом процессоре Snapdragon 720G. 6 ГБ оперативной памяти поддерживают работу однокристальной системы, а накопитель имеет объём 64 ГБ или 158 ГБ в зависимости от модификации. Питание обеспечивает аккумулятор на 5020 мАч. Мощность быстрой зарядки составляет 33 Вт.

От версии Max, которая является эксклюзивом индийского рынка, новинка отличается наличием чипа NFC и 16-мегапиксельной фронтальной камерой вместо 32-мегапиксельной. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Прочие характеристики включают ОС Android 10 с проприетарным софтом MIUI 11, разъём для наушников, порт USB-C, слот для карты microSD, а также адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro начнёт продаваться в середине мая 2020 года и будет доступен покупателям в зелёной, белой и серой расцветках. Стоимость смартфона составила 269 долларов в модификации с 64 ГБ встроенной памяти и 299 долларов с накопителем на 128 ГБ.