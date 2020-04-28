Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В марте в Индии был представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro, который в начале апреля на глобальном рынке появился как Redmi Note 9S. Сегодня, 28 апреля, китайский производитель официально представил новинку в России.

реклама

Как это часто бывает, российская версия смартфона обделена памятью. Покупателям смартфон будет доступен исключительно в базовой модификации памяти, которая предполагает 4 ГБ оперативки и встроенный накопитель UFS 2.1 на 64 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Возможно, версия 6/128 ГБ появится в России в будущем, поскольку именно такие объёмы памяти указаны в описании к смартфону на официальном сайте компании.

реклама

Главной интригой оставалось то, получит ли Redmi Note 9S хотя бы в России чип NFC. Его нет ни в Индийской версии смартфона, ни в глобальной. Были слухи, что для России производитель прибережёт NFC. Однако, в списке технических характеристик оный отсутствует.

Сердцем модели является 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 618. Ёмкость встроенной батареи составляет 5020 мАч, что является рекордом для серии Redmi Note. Мощность быстрой зарядки по проводу – 18 Вт.

реклама

Основная камера в смартфоне примерно такая же, как и в Redmi Note 8, который стоит от 10 990 рублей в официальной рознице. Она имеет четыре оптических модуля на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

реклама

На лицевой стороне смартфона расположен жидкокристаллический экран формата Full HD+ с перфорацией для камеры. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Биометрический сенсор расположен на правой грани и совмещён с кнопкой включения/выключения аппарата. В Redmi Note 9S нашлось место для порта USB-C, гнезда под наушники, инфракрасного излучателя, а также адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

реклама

Новинка имеет габаритные размеры 165,75 х 76,68 х 8,8 мм и весит 209 г. Каркас устройства изготовлен из металла, а сзади и спереди установлены стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения. Корпус имеет защиту от брызг. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 с пакетом фирменного софта MIUI 11.

Рекомендованная цена Xiaomi Redmi Note 9S в России составила 17 990 рублей. Первая распродажа состоится 30 апреля 2020 года. В течение суток по промо-коду NOTE9S смартфон будет доступен со скидкой в размере 2000 рублей. Предлагаться новинка будет в синей, белой и чёрной расцветках корпуса.

Напомним, что в некоторых странах Азии модель в этой конфигурации памяти стоит порядка 13 000-14 000 рублей. Цена глобальной версии составила 18 500 рублей, но уже сейчас на AliExpress Redmi Note 9S купить можно примерно за 11 000-12 000 рублей со всеми спецкупонами.