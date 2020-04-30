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Анонсирован доступный камерофон Xiaomi Mi Note 10 Lite стоимостью от 349 евро

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Компания Xiaomi привезла в Европу ещё один смартфон, который расположится в ценовом сегмент 300-400 евро. В прошлом месяце таким стал Mi 10 Lite 5G, правда, до сих пор его нет в продаже. Сегодня производитель анонсировал модель под названием Xiaomi Mi Note 10 Lite.

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Новинка является немного упрощённой версией Mi Note 10, первого в мире смартфона со 108-мегапиксельной камерой. И именно эту особенность компания урезала. Версия Lite осталась без данного сенсора. Его место занял 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX686. Телеобъектив в смартфоне один. Он имеет разрешение 5 Мп. Также есть вспомогательный сенсор для макросъёмки на 2 Мп и 8-мегапиксельный широкоугольный модуль.

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Mi Note 10 Lite заключён в корпус из металла и стекла Gorilla Glass 5 с изогнутыми краями и спереди, и сзади. Вероятно, новинка метит в список самых доступных решений на рынке с изогнутым по бокам дисплеем. Матрица AMOLED характеризуется диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+. В каплевидном вырезе установлена селфи камера, а дизайн самого экрана компания называет Dot Drop Display. Под панель расположен биометрический сканер.

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Сердцем смартфона стал мобильный процессор Snapdragon 730G. Он же используется и в старшей версии. В пару к чипу предусмотрено 6 ГБ ОЗУ. В зависимости от комплектации накопитель может иметь вместимость 128 ГБ или 64 ГБ. Питание однокристальной системе и другим компонентам обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5260 мАч. Ввиду отсутствия 108-мегапиксельной камеры такая батарея в силах обеспечить неплохую автономность, если только производитель не забыл об оптимизации ПО. К слову, программной оболочкой выступила операционная система Android 10 с надстройками MIUI 11. Производитель заявляет о 178 часах прослушивания музыки, 7 часах просмотра видео, 14 часах игр и 33 часах разговоров.

Китайский гигант уже успел сравнить свой новый смартфон с iPhone SE (2020) и Samsung Galaxy Note 10 Lite. Естественно, Xiaomi Mi Note 10 Lite в глазах компании выглядит предпочтительнее конкурентов в плане характеристик и стоит при этом в полтора раза дешевле. За счёт поддержки 30-ваттной зарядки аккумулятор с нуля до 100% заряжается за 64 минуты. Из особенностей новинки также отметим разъём для наушников, инфракрасный порт и наличие всех основных беспроводных интерфейсов, включая чип NFC.

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В середине мая смартфон поступит в продажу в Европе. Стоимость модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 349 евро. За накопитель вместимостью 128 ГБ доплатить нужно ещё 50 евро. Xiaomi Mi Note 10 Lite будет доступен пользователям в трёх расцветках: Midnight Black, Nebula Purple и Glacier White. 30-ваттный адаптер питания входит в комплект поставки.

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