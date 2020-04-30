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Компания Xiaomi представила международную версию смартфона Redmi Note 9. Теперь в семействе есть четыре модели. Ранее в этом году уже были анонсированы Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S, которые являются одним и тем же аппаратом, а также Redmi Note 9 Pro Max. Последнее устройство продаётся исключительно в Индии.

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Новинка оснащена 6,53-дюймовым жидкокристаллическим экраном формата Full HD+. В перфорации в левом верхнем углу находится фронтальная камера разрешением 13 Мп. В отличие от других смартфонов семейства в Redmi Note 9 биометрический сканер установлен не сбоку, а сзади.

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Сердцем устройства выступает новейшим мобильный процессор Helio G85. 12-нанометровое изделие ещё не использовалось ни в одном смартфоне на рынке. Однокристальная система имеет восемь ядер и ускоритель Mali-G52. В иерархии процессоров компании MediaTek новинка располагается между Helio G80 и Helio G90T. Отметим, что последняя SoC используется в Redmi Note 8 Pro.

Мобильный процессор поддерживается 3/4 ГБ оперативной памяти, а накопитель в зависимости от комплектации может характеризоваться вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составила 5020 мАч, а быстрая зарядка имеет мощность 5020 мАч. На тыльной стороне расположена основная камера с квартетом объективов. В главном модуле установлен 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1. Также есть 8-Мп широкоугольный модуль и пара датчиков на 2 Мп для макро- и портретного режимов.

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Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11. В смартфоне нашлось место для Wi-Fi 5, Bluetooth 5, разъёма для наушников, инфракрасного сенсора и даже NFC. Отметим, что чип отсутствует в трёх других смартфонах семейства нового поколения.

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Стоимость Xiaomi Redmi Note 9 в модификации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти составила 199 долларов. Версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ компания оценила в 249 долларов. В продажу смартфоне поступит в зелёной, серой и белой расцветках корпуса.