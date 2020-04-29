Xiaomi Redmi Note 8T рекордно подешевел в официальной рознице
Во второй половине лета прошлого года компания Xiaomi представила самый дешёвый в мире смартфон с четырёхмодульной основной камерой. Это модель Redmi Note 8. Спустя несколько недель производитель для Европы выпустил версию с NFC. Её назвали Xiaomi Redmi Note 8T. Сейчас смартфон рекордно подешевел в официальной рознице в России.
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В продажу модель поступила в прошлом году. Её цена в зависимости от комплектации составила от 13 990 рублей до 17 990 рублей. Сейчас китайская компания проводит акцию, в рамках которой, покупая смартфон в официальном магазине, можно сэкономить до 4000 рублей.
рекламаВ базовой конфигурации Xiaomi Redmi Note 8T оборудован 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. С промо-кодом NOTE8T смартфон можно купить за 9990 рублей вместо 13 990 рублей. Если верить сервису сравнения цен «Яндекс.Маркет», это самая низкая стоимость в России.
Продвинутая конфигурация тоже предлагается немного дешевле, чем на старте продаж. С промо-кодом RU8T можно сэкономить 3500 рублей и купить Redmi Note 8T за 12 490 рублей. Данная модификация предполагает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенного хранилища. На версию 4/128 ГБ акция не распространяется.
рекламаНапомним, что помимо указанных выше объёмов памяти модель предлагает 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665. Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составляет 4000 мАч. На фронтальной панели установлен дисплей LCD формата Full HD+. Он имеет размер 6,3 дюйма по диагонали и каплевидный вырез для 13-мегапиксельной селфи-камеры.
Тыльная сторона Xiaomi Redmi Note 8T содержит дактилоскопический датчик и четыре модуля на базе сенсоров разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Также в смартфоне есть операционная система Android 10, оболочка MIUI 11, разъём для наушников, порт USB-C и все основные беспроводные интерфейсы.
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