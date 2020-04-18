Xiaomi Redmi Note 9S потерял в цене 100 долларов
Компания Xiaomi в начале этого месяца представила глобальную версию смартфона Redmi Note 9S. Рекомендованная цена модели составила 249 долларов или 279 долларов в зависимости от комплектации. Но сейчас смартфон продаётся примерно на 100 долларов дешевле.
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В магазине DHgate доступен Xiaomi Redmi Note 9S в обеих модификациях памяти. Покупателям предложены чёрная, белая и изумрудная расцветки. Стоимость стандартной конфигурации составляет 174 доллара, а максимальной – 191 доллар. Первая предполагает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, а вторая 2 ГБ больше ОЗУ и накопитель вместимостью 128 ГБ.
рекламаПри этом с купоном DHsales40 можно сэкономить ещё 13 долларов. В таком случае Xiaomi Redmi Note 9S в комплектации 4/64 ГБ обойдётся в 161 долларов, а за модификацию 6/128 ГБ придётся заплатить 178 долларов. Также стоит отметить, что при заказе более чем одного смартфона стоимость снижается на 7 долларов.
За эти деньги, помимо указанных объём памяти, покупатели получают процессор Snapdragon 720G, выполненный по технологии 8-нм, с графикой Adreno 618 и частотой до 2,3 ГГц. Согласно последним тестированиям в AnTuTu, эта однокристальная система превосходит чипсет Snapdragon 730G.
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Ёмкость аккумулятора в смартфоне составляет 5020 мАч, что является рекордом линейки. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт. На лицевой панели установлен дисплей LCD формата Full HD+. Диагональ составляет 6,67 дюйма. В отверстии обосновалась 16-мегапиксельная фронталка. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.
рекламаТакже отметим разъём для наушников, USB-C, отдельный слот для карты памяти и операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI 11. Сканер отпечатков пальцев установлен сбоку. Основным недостатком Xiaomi Redmi Note 9S является отсутствие чипа NFC.
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