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ASUS показала материнские платы PRIME Z490-P и PRIME Z490-A с сокетом LGA-1200

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На сайте ASUS, возможно, случайно появились изображения материнских плат PRIME Z490-P и PRIME Z490-A с процессорным разъёмом LGA-1200. Их изображения были опубликованы на странице серии Z390 PRIME. Платы будут выпущены для настольных процессоров Intel поколения Comet Lake, которые должны появиться в продаже в конце мая.

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На изображениях можно видеть, что большая часть параметров осталась неизменной по сравнению с материнскими платами серии Z390. Модели PRIME Z490-P и PRIME Z490-A имеют разъёмы для питания CPU 8+4Pin.

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PRIME Z490-P – стандартная материнская плата, исполненная в форм-факторе ATX. Она будет ориентирована на системы бюджетного уровня. Модель имеет четыре слота для оперативной памяти DDR4 и должна поддерживать ОЗУ максимальным объёмом 128 ГБ. В распоряжении пользователей будет четыре порта SATA III.

PRIME Z490-P получит два слота PCI Express 3.0 x16 и три PCI Express 3.0 x1, а также пару портом M.2.   Кроме того, выделим DisplayPort, HDMI, аудиовыход и по два USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 4.2 Gen 1.

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PRIME Z490-A тоже должна поддерживать до 128 ГБ оперативной памяти. Вторая материнская плата получит по три слота PCI Express 3.0 x1 и PCI Express 3.0 x16. Также отметим горсть разъёмов USB и шесть портов SATA III.

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