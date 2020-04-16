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Мы сегодня писали об акции «Будьте всегда на связи», которую компания Huawei запустила 16 апреля. Продлится она до 26 апреля. В рамках акции флагманский смартфон 2019 года Huawei P30 Pro подешевел на 25%.

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Рекомендованная стоимость одного из лучших камерофонов на рынке составляет 59 990 рублей. При добавлении устройства в корзину на официальном сайте покупатели получают скидку в размере 15 000 рублей. Таким образом, Huawei P30 Pro обойдётся лишь в 44 990 рублей.

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В предыдущей заметке о снижении стоимости Huawei Mate 30 Pro в рамках этой же акции мы писали, что это первый флагман производителя, который получил Huawei Mobile Services вместо аналога от Google. В то же время Huawei P30 Pro является последним решением топового уровня в ассортименте производителя, которое может предложить пользователям полноценный пакет программного обеспечения Google. Девайс работает на ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.

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В Huawei P30 Pro боковые грани загнуты не так сильно, как в более дорогой модели. Экран имеет диагональ 6,47 дюйма и разрешение, соответствующее формату Full HD+. Матрица OLED получила поддержку HDR10, а под ней скрывается сканер отпечатков пальцев. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на 32 Мп.

Главная фишка смартфона – основная камера. Она имеет сенсор ToF для измерения глубины, 40-мегапиксельный основной и 20-мегапиксельный широкоугольный модули, а вишенкой является 8-Мп телеобъектив с перископной конструкцией. Он обеспечивает зум 5x без потери качества.

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Сердцем Huawei P30 Pro стал тот же 7-нм чип Kirin 990. Ёмкость встроенной батареи составила 4200 мАч. Проводная зарядка имеет мощность 40 Вт, а беспроводная – 15 Вт. Также отметим 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ, NFC и защиту от воды по нормам стандарта IP68.

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Флагман доступен в зелёном, розовом, чёрном и голубом цветах. При покупке камерофона в подарок можно получить на выбор портативную колонку Huawei Mini Speaker или беспроводной монопод Huawei CF33.