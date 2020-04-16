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Компания Huawei снизила стоимость флагманского смартфона Mate 30 Pro на 16 000 рублей. Модель была анонсирована в Европе в начале осени прошлого года. Спустя несколько месяцев она в ограниченном количестве начала продаваться в России.

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Рекомендованная цена Huawei Mate 30 Pro составляет 69 999 рублей. В рамках акции «Будьте всегда на связи» смартфон можно приобрести за 53 999 рублей. Для получения скидки в размере 16 000 рублей нужно добавить товар в корзину на официальном сайте компании.

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Huawei Mate 30 Pro – это аппарат, в котором дебютировал 7-нанометровый мобильный чип Kirin 990. Он имеет ядра Cortex-A76 и Cortex-A55 с частотой от 1,86 ГГц до 2,86 ГГц. Графикой занимается 16-ядерный видеочип Mali-G76. Это первый флагман китайской компании, который в связи с американскими санкциями остался без сервисов Google.

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В России модель предлагается в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ в паре с интегрированным хранилищем на 256 ГБ. Девайс работает на базе программного обеспечения Android 10 с оболочкой EMUI 10. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4500 мАч. Устройство поддерживает 40-ваттную проводную и 27-ваттную беспроводную зарядку. Корпус имеет габариты 158,1 х 73,1 х 8,8 мм и защиту от воды по стандарту IP68.

Одна из ключевых особенностей Huawei Mate 30 Pro – экран с изогнутыми краями. Его грани заходят на торцы, в связи с чем разработчики отказались от механических кнопок управления громкостью. Матрица OLED имеет размер 6,53 дюйма и формат Full HD+. Под экраном установлен биометрический сенсор, а в вырезе находятся сенсоры системы 3D-распознавания лиц.

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Ещё одна фишка смартфона – основная камера. Она имеет пару 40-Мп сенсоров и 8-мегапиксельный телефотомодуль с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Huawei Mate 30 Pro может записывать ролики в формате HD с частотой 7680 к/сек. Разрешение камеры для селфи составляет 32 Мп.