Процессоры Huawei среднего уровня оказались производительнее в AnTuTu, чем аналоги Qualcomm
Компания Honor вчера представила флагманское семейство Honor 30, стандартная модель которого получила новую однокристальную систему. Мобильный процессор называется Kirin 985. Он выполнен по технологии 7-нм и поддерживает сети пятого поколения за счёт наличия 5G-модема. При этом две недели назад китайская компания выпустила смартфон Honor 30S, в котором дебютировал ещё один новый 7-нанометровый процессор с модемом 5G. Чип называется Kirin 820.
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Обе однокристальные системы будут использоваться в смартфонах семейства Huawei nova 7, премьера которого ожидается на следующей неделе, 23 апреля. На просторах всемирной паутины оперативно появилось сравнению двух новых SoC в популярном бенчмарке AnTuTu. Как оказалось, разница в производительности между двумя новинками составила менее 3% в пользу более свежего чипа.
рекламаМы решили добавить в это сравнение актуальные среднеуровневые процессоры компании Qualcomm, а также флагманские SoC прошлого года и Qualcomm, и Huawei. Что из этого получилось, можете увидеть на диаграмме ниже.
рекламаКак вы поняли, по части GPU ни один из чипов среднего класса не может конкурировать со Snapdragon 855, в котором установлен ускоритель Adreno 640. В то же время по части CPU SD855 и новые чипы Kirin демонстрируют примерно идентичную производительность.
Snapdragon 855 продемонстрировал самый высокий общий результат. Правда, разница с дуэтом новых 7-нанометровых процессоров Kirin 820 и Kirin 985 составила примерно 8% и 4,5% соответственно. Также стоит заметить, что обе новинки китайской компании демонстрируют производительность на уровне Kirin 980, который используется во флагманском семействе Huawei P30.
|Процессор
|Результат в AnTuTu, баллы
|CPU
|GPU
|UX
|Память
|Всего
|Snapdragon 720G
|103 012
|70 829
|56 301
|51 985
|282 127
|69,07%
|Snapdragon 730G
|96 779
|70 500
|57 387
|55 295
|279 961
|68,54%
|Snapdragon 765G
|104 223
|92 536
|66 329
|59 732
|322 826
|79,03%
|Kirin 810
|97 450
|84 748
|57 921
|65 413
|305 540
|74,8%
|Kirin 820
|130 080
|116 516
|61 788
|66 886
|375 270
|91,87%
|Kirin 985
|122 351
|131 623
|62 711
|69 180
|386 045
|94,51%
|Kirin 980
|132 667
|132 349
|65 314
|67 205
|397 541
|97,32%
|Snapdragon 855
|128 893
|166 901
|51 588
|61 093
|408 475
|100%
рекламаВ то же время процессоры Snapdragon среднего класса находятся далеко позади. В частности, самая мощная однокристальная система среднего класса, Snapdragon 765G, лишь ненамного опередила прошлогодний чип Kirin 810. От новых SoC она отстала примерно на 15%. В «попугаях» – 50 000-60 000. Поспособствовали такому разрыву результаты CPU и GPU.
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