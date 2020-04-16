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Компания Honor вчера представила флагманское семейство Honor 30, стандартная модель которого получила новую однокристальную систему. Мобильный процессор называется Kirin 985. Он выполнен по технологии 7-нм и поддерживает сети пятого поколения за счёт наличия 5G-модема. При этом две недели назад китайская компания выпустила смартфон Honor 30S, в котором дебютировал ещё один новый 7-нанометровый процессор с модемом 5G. Чип называется Kirin 820.

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Обе однокристальные системы будут использоваться в смартфонах семейства Huawei nova 7, премьера которого ожидается на следующей неделе, 23 апреля. На просторах всемирной паутины оперативно появилось сравнению двух новых SoC в популярном бенчмарке AnTuTu. Как оказалось, разница в производительности между двумя новинками составила менее 3% в пользу более свежего чипа.

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Мы решили добавить в это сравнение актуальные среднеуровневые процессоры компании Qualcomm, а также флагманские SoC прошлого года и Qualcomm, и Huawei. Что из этого получилось, можете увидеть на диаграмме ниже.

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Как вы поняли, по части GPU ни один из чипов среднего класса не может конкурировать со Snapdragon 855, в котором установлен ускоритель Adreno 640. В то же время по части CPU SD855 и новые чипы Kirin демонстрируют примерно идентичную производительность.

Snapdragon 855 продемонстрировал самый высокий общий результат. Правда, разница с дуэтом новых 7-нанометровых процессоров Kirin 820 и Kirin 985 составила примерно 8% и 4,5% соответственно. Также стоит заметить, что обе новинки китайской компании демонстрируют производительность на уровне Kirin 980, который используется во флагманском семействе Huawei P30.

Процессор Результат в AnTuTu, баллы

CPU GPU UX Память Всего Snapdragon 720G 103 012 70 829 56 301 51 985 282 127 69,07% Snapdragon 730G 96 779 70 500 57 387 55 295 279 961 68,54% Snapdragon 765G 104 223 92 536 66 329 59 732 322 826 79,03% Kirin 810 97 450 84 748 57 921 65 413 305 540 74,8% Kirin 820 130 080 116 516 61 788 66 886 375 270 91,87% Kirin 985 122 351 131 623 62 711 69 180 386 045 94,51%

Kirin 980 132 667 132 349 65 314 67 205 397 541 97,32% Snapdragon 855 128 893 166 901 51 588 61 093 408 475 100%

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В то же время процессоры Snapdragon среднего класса находятся далеко позади. В частности, самая мощная однокристальная система среднего класса, Snapdragon 765G, лишь ненамного опередила прошлогодний чип Kirin 810. От новых SoC она отстала примерно на 15%. В «попугаях» – 50 000-60 000. Поспособствовали такому разрыву результаты CPU и GPU.