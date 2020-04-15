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На прошлой неделе наблюдался рост нефти в связи со сделкой ОПЕК+, в рамках которой страны сократят добычу чёрного золота, в частности, на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июня этого года. Однако, недолго музыка играла. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, в котором говорится о рекордном падении спроса на сырьё в этом году.

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По данным МЭА, а текущем месяце спрос на нефть снизится на 29 млн баррелей в день, до уровня 25-летней давности. В то же время в среднем в 2020 году суточный спрос на чёрное золото упадёт на 9,3 млн баррелей.

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На фоне публикации прогноза стоимость сырья тут же начала снижаться. Североморская нефть Brent по состоянию на 11:43 МСК оценивалась в 28,36 долларов. При этом минутами ранее котировки опускались до отметки 27,98 доллара. В то же время стоимость майских фьючерсов техасского сырья WTI подешевели до 20,9 доллара за баррель. Вместе с тем аналитическое агентство Argus сообщило о снижении стоимости Urals. По данным компании, цена российской марки с поставкой в Европу пробила отметку 17 долларов за баррель.

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Падение нефтяных котировок отразилось и на курсе валют, и на рынке акций. Так, индекс Мосбиржи впервые начиная с 6 апреля этого года пустился ниже отметки 2600 пунктов, в то время как индекс РТС составил 1112,13 пункта. Доллар и евро выросли по отношению к рублю. Стоимость американской валюты расчётами «завтра» составила 73,45 рубля, а европейской – 80,54 рубля. Рост – 45 копеек и 38 копеек соответственно.