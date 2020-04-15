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Стали известны российские цены смартфонов-долгожителей Samsung Galaxy M11 и Galaxy M21

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Вчера мы писали о российском анонсе смартфонов Samsung Galaxy M21 и Galaxy M11. Обе модели появились на сайте компании, но без цен. Сегодня производитель решил исправить это, обнародовав стоимость каждой из новинок.

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Samsung Galaxy M21 доступен в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Цена смартфона составила 15 990 рублей. Модель уже поступила в продажу в России.

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За эти деньги покупатели также получают экран OLED формата FHD+, основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, 20-мегапиксельную фронталку и 10-нанометровый процессор Exynos 9611. Главной же фишкой смартфона выступает аккумуляторная батарея. Её ёмкость составляет 6000 мАч.

Вторая новинка поступит в продажу на следующей неделе, 20 апреля. Рекомендованная розничная стоимость смартфона составила 10 990 рублей. Samsung Galaxy M11 получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

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Модель оборудована 14-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 450. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мАч. В смартфоне установлена тройная камера с разрешением 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и 8-мегапиксельная фронталка.

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Обе модели располагают разъёмом для наушников и портом USB-C, а мощность быстрой зарядки составляет 15 Вт. Samsung Galaxy M11 и Galaxy M21 получили операционную систему Android 10, оболочку One UI 2.0, чип NFC и поддержку технологии Google Pay.

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