Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung на российском рынке анонсировала два смартфона серии Galaxy M. Их производитель называет монстрами автономности. Новинки получили имена Samsung Galaxy M21 и Galaxy M11. Данная серия ориентирована в первую очередь на индийский рынок, где её представители продаются без чипа NFC. По дороге в страны Европы смартфоны серии Galaxy M зачастую успевают обзавестись модулем для бесконтактной оплаты. Российские версии не стали исключением.

реклама

Оба смартфона были анонсированы в Индии в марте текущего года. Samsung Galaxy M21 вышел 18 марта и начал продаваться спустя пять дней. Модель имеет пластиковый корпус размерами 159 х 75,1 х 8,9 мм и весит 188 г. На лицевой панели установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения. Экран Super AMOLED имеет каплевидный вырез под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Разрешение матрицы составляет 1080 х 2340 точек, а диагональ – 6,4 дюйма.

реклама

На тыльной стороне модели установлена основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп с поддержкой записи видео в 4K UHD на скорости 30 к/сек. Сзади также размещён и сканер отпечатков пальцев.

реклама

Кремниевым мозгом Samsung Galaxy M21 послужила фирменная 10-нанометровая однокристальная система Exynos 9611 с пиковой частотой 2,3 ГГц и графическим процессором Mali-G72 MP3. Российским пользователям будет доступна стандартная модификация смартфона, которая предполагает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Главная особенность новинки – аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Также отметим Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц.

Samsung Galaxy M11 – более скромный смартфон, который был анонсирован в Индии 30 марта, но в продаже ещё не появился. Он построен на 14-нанометровой платформе Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц и видеоускорителем Adreno 506. Объём накопителя составляет 32 ГБ, а оперативной памяти под капотом установлено 32 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором на 5000 мАч.

реклама

Вторая новинка компании из Южной Кореи тоже имеет 6,4-дюймовый дисплей. Правда, его разрешение составляет 720 х 1560 точек, а матрица выполнена по технологии TFT. 8-мегапиксельная фронтальная камера установлена в круглом отверстии слева. Основная камера построена на базе модулей на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Она может записывать видео в Full HD+ при 30 к/сек.

реклама

Несмотря на то, что Samsung Galaxy M11 имеет такой же по размерам дисплей и менее ёмкий аккумулятор по сравнению с Galaxy M21, более скромная новинка оказалась габаритнее и тяжелее. Так, её масса составила 197 г при физических размерах 161,4 х 76,3 х 9 мм. Корпус также изготовлен из пластика. Из прочего выделим Bluetooth 4.2 и Wi-Fi без поддержки 5 ГГц.

Обе модели основаны на базе операционной системы Android 10 с прошивкой One UI 2.0. В смартфонах есть разъём для наушников, порт USB-C и отдельный слот для карты памяти. Также в список общих параметров входят поддержка 15-ваттной быстрой зарядки и наличие радиоприёмника.

Samsung Galaxy M11 будет доступен в бирюзовом, чёрном и фиолетовом цветах. В России, как и в Индии стоимость смартфона пока что не уточняется. Samsung Galaxy M21 поступит в продажу в синей, чёрной и зелёной расцветках. Цена тоже неизвестна. В Индии стоимость модификации 4 ГБ + 64 ГБ составляет 175 долларов (~13 000 рублей).