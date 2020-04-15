Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Honor в конце марта представила первый смартфон 30-й серии. Вместе с ним дебютировала оболочка Magic UI 3.1 с сервисами Huawei Mobile Services и операционной системой Android 10. Сегодня, 15 апреля, китайский производитель анонсировал три флагманских смартфона, Honor 30, 30 Pro и 30 Pro Plus. Они поступят в продажу с предустановленной прошивкой Magic UI 3.1 на следующей неделе, 21 апреля. Также компания официально обнародовала список устройств, которые в этом месяце получат свежее программное обеспечение.

реклама

Как стало известно, уже в апреле Magic UI 3.1 станет доступна для флагманов последних двух с половиной лет, начиная с модели Honor View 20, которая была анонсирована в декабре 2018 года. Прошивка также выйдет для всех четырёх прошлогодних флагманских моделей. Это Honor 20, Honor V30, а также их версии Pro. Если быть точнее, эти четыре устройства уже получили Magic UI 3.1. Это компания официально подтвердила на сегодняшней презентации.

реклама

Не оставит без обновления производитель и более доступные модели. В частности, было объявлено о том, что апдейт программного обеспечения выйдет для Honor 9X, версии Pro, Honor 20S и Honor 20 Youth Edition, он же Honor 20 Lite.

Данная информация справедлива для моделей, которые работают на базе китайской версии ПО. При этом компания Huawei уже заявила о скором старте распространении бета-версии EMUI 10.1 для своих смартфонов и Magic UI 3.1 для устройств Honor, которые продаются на международном рынке.