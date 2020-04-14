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Компания OnePlus официально анонсировала флагманский смартфон нового поколения OnePlus 8 Pro. На днях глава производителя пообещал, что новинка не будет стоить более 1000 долларов, в отличие от конкурентов. Как оказалось, он сдержал слово только отчасти. Но об этом немного позже.

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Китайская компания провела презентацию флагмана онлайн. Его она назвала своим лучшим смартфоном, что и не странно. Модель оборудована Fluid AMOLED матрицей с разрешением 3K или 1440 х 3168 точек. При диагонали 6,78 дюйма плотность пикселей составила 513 ppi. Экран новинки имеет частоту обновления 120 Гц и поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10+.

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Информация о дизайне полностью подтвердилась. Дисплей имеет круглое отверстие под камеру и изогнутые грани. Под поверхностью экрана установлен дактилоскопический сканер. Каркас OnePlus 8 Pro изготовлен из алюминия. Лицевая и тыльная панели сделаны из стекла. Сзади располагается четырёхмодульная камера. Смартфон имеет размеры 165,3 х 74,4 х 8,5 мм и вес 199 г. Корпус защищён от воды в соответствии с требованиями стандарта IP68.

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Не один год глава компании настаивал на бесполезности технологии беспроводной зарядки. Но время идёт, всё меняется, в том числе и мнение топ-менеджера. OnePlus 8 Pro первым получил поддержку 30-ваттной беспроводной зарядки Warp Charge 30 Wireless. За полчаса аккумулятор ёмкостью 4150 мАч заряжается до 50%. Проводная зарядка имеет мощность 30 Вт также, но она заряжает батарею до 50% на 7 минут быстрее.

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Компания не стала принимать участия в гонке за количеством пикселей. В новинке используется пара сенсоров на 48 Мп. Причём это эксклюзивные датчики Sony IMX689 для нового флагмана. Сенсор имеет формат 1/1,4 дюйма и размер пикселя 1,12 мкм. При этом за счёт технологии Quad Bayer он повышается до 2,24 мкм. Один из 48-мегапиксельных модулей имеет широкоугольную оптику с углом захвата 120 градусов.

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Главный модуль может записывать видео в 4K с частотой 60 к/сек. Для смартфона заявлена технология, которая задействует одновременно оптическую и электронную стабилизацию изображения. В состав камеры также входит сенсор глубины и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным гибридным зумом и 30-кратным оптическим. Он имеет светосилу f/2,44 и оптическую стабилизацию.

С начинкой у OnePlus 8 Pro всё до боли предсказуемо. Смартфон оборудован 7-нанометровым процессором Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Она на 30% быстрее и потребляет на 20% меньше энергии в сравнении с ОЗУ в OnePlus 7. Накопитель UFS 3.0 имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от комплектации.

Разрешение камеры для селфи составляет 16 Мп. Она может делать видеозаписи только в Full HD. Новинка поддерживает сети 5G и стандарт Wi-Fi 6. Также имеются NFC, GPS, Bluetooth 5.1 и стереодинамики. Разъём для наушников и слот под карту памяти не предусмотрены. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10, дополненная надстройками Oxygen OS 10.0.

OnePlus 8 Pro доступен в цветах Onyx Black, Glacial Green и Ultramarine Blue. Стоимость смартфона в США составила 899 долларов в модификации 8/128 ГБ и 999 долларов в конфигурации 12/256 ГБ. Ожидается, что в Европе цена флагмана составит 899 евро и 999 евро соответственно. Как мы отмечали в начале заметки, глава компании обещал, что новинка будет стоить не более 1000 долларов. Но в Великобритании цена топовой комплектации составляет 899 фунтов стерлингов или 1135 долларов. К слову, базовая модификации в Соединённом Королевстве стоит 799 фунтов стерлингов или 1010 долларов.