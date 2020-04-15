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Компания Honor представляет флагманские смартфоны семейства Honor 30. В то же время на сайте DxOMark уже появился отчёт о возможностях основной камеры старшей из новинок, Honor 30 Pro Plus. Смартфон занял высокое второе место, уступив только Huawei P40 Pro.

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Модель оснащена тройным модулем. Разрешение перископного телеобъектива составляет 8 Мп. В его основу положен сенсор оптического формата 1/3,6 дюйма. Угол обзора составляет 125 мм, а светосила – f/3,4. В главном модуле используется 50-мегапиксельный датчик Sony IMX700 с рекордным на рынке размером 1/1,28 дюйма. Светосила – f/1,9. Разрешение широкоугольного модуля составляет 16 Мп.

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Новый флагман китайской компании получил систему оптической стабилизации изображения и поддержку записи видео в 4K с частотой до 60 к/сек. Представители DxOMark уточнили, что протестировали европейскую версию смартфона с отключёнными алгоритмами искусственного интеллекта и новой версией программного обеспечения, которая пользователям станет доступна в мае этого года.

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Общий балл Honor 30 Pro Plus составил 125. Это на 1 пункт больше, чем делящие третью строчку OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Отставание от лидера Huawei P40 Pro составляет 3 «попугая». За фотосъёмку смартфон получил 136 очков. Экспозицию оценили в 97 баллов, цветопередачу – в 87 баллов, автофокус – в 100 баллов, а текстуры и шумы – в 83 и 81 пункт соответственно.

Французские специалисты отметили оптический зум кратностью 5x. Но до уровня Huawei P40 Pro он не дотягивает. Смартфон также отличается неплохой широкоугольной камерой и имеет качественный ночной режим, хоть и не лучший среди протестированных в DxOMark устройств.

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Видеовозможности Honor 30 Pro Plus оценили в 104 балла. Это также лучший показатель после Huawei P40 Pro. Из сильных сторон отмечают текстуры, автофокусировку, низкий уровень шума при нехватке освещения и работу стабилизации.

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Минусы в камере новинке тоже есть. При съёмке фото это недостаточная насыщенность при нехватке света, алиасинг, потеря резкости при использовании короткого зума и шумы в ночном режиме. В случае с видео к недостаткам относят провалы в балансе белого, нехватку насыщенности и артефакты при съёмке в условиях недостаточной освещённости.Напомним, что до этого самое высокое место среди смартфонов китайского бренда занимал Honor View 30 Pro. С результатом 122 балла флагман сейчас опустился на шестую строчку сводного рейтинга камерофонов.