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Сегодня мы писали, что компания Huawei выпустила бета-версию прошивки EMUI 10.1 для четырёх смартфонов серии nova 5. Теперь же стало известно, что китайский производитель приступил к распространению обновления ещё для четырёх устройств 2019 года выпуска, но на этот раз для моделей флагманского уровня.

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Huawei P30 и P30 Pro начали получать апдейт под номером v10.1.0.118. Обе модели были анонсированы в марте 2019 года и получили 7-нанометровый процессор Kirin 980. Это последние флагманские смартфоны китайской компании, которые могут похвастаться полноценной работой с сервисами Google.

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В то же время Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на однокристальной системе Kirin 990 стали первыми флагманами производителя из Поднебесной, которые остались без Google Mobile Services. Они получили фирменное программного обеспечение Huawei Mobile Services. По причине «сырого» ПО смартфоны так и не начали полноценно продаваться за пределами Китая. Для Mate 30 и Mate 30 Pro обновление EMUI проходит под номером v10.1.0.119.

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