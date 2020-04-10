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Компания Huawei в конце прошлого месяца представила флагманские смартфоны семейства Huawei P40, в которых дебютировала прошивка EMUI 10.1. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10, как и EMUI 10, но главным отличием стало появление аналогов программному обеспечению Google, к которому уже почти год Huawei не имеет доступа.

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Как стало известно, EMUI 10.1 стала доступна для четырёх смартфонов китайской компании. Так, бета-версия программного обеспечения вышла для квартета моделей семейства nova 5, которые были представлены во второй половине прошлого года в период с июня по октябрь. Это такие смартфоны, как Huawei nova 5, nova 5Z, nova 5i Pro и nova 5 Pro.

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Отметим, что модель nova 5 Pro получила флагманский процессор Kirin 980, выполненный по 7-нанометровой технологии. Во второй версии Pro установлен Kirin 810, выполненный по тому же техпроцессу. Эта же однокристальная система используется в nova 5Z и nova 5.

Напомним, что EMUI 10.1 приносит в систему виртуального ассистента Celia, ряд новых приложений вроде MeeTime для видеосвязи, обновлённый режим многозадачности и прочее. Детальнее о нововведениях можете прочитать по этой ссылке.

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В завершение добавим, что аналог EMUI 10.1 стал доступен для Honor 20S. Программное обеспечение для смартфонов бренда Honor называется Magic UI 3.1. Но это единственное отличие от ПО, которое используется в моделях Huawei.