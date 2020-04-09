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Компания Honor в середине 2018 года анонсировала модель Play, которой достался на тот момент флагманский мобильный процессор Kirin 970 AI. В сентябре 2019 года она обзавелась преемником, который получил имя Honor Play 3 и скромный бюджетный чип Kirin 710F. Сегодня китайский бренд выпустил модели нового поколения. Они называются Honor Play 4T и Play 4T Pro. Обе новинки прошли мимо флагманского сегмента.

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Начнём со старшей версии. Она оборудована 6,3-дюймовой матрицей AMOLED, разрешение которой соответствует формату Full HD+. В каплевидном вырезе установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев расположился под экраном, несмотря на то что компания активно практикует размещение дактилоскопического сенсора на правой грани.

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Основная камера имеет три модуля. Разрешение главного и широкоугольного составляет 48 Мп и 8 Мп соответственно. Компанию им составляет 2-мегапиксельная матрица для измерения глубины резкости. Габариты равны 157,4 х 73,2 х 7,75 мм, а масса – 165 г.

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В основе Honor Play 4T Pro лежит фирменный 7-нанометровый процессор Kirin 810, дополненный 6/8 ГБ оперативной памяти. Вне зависимости от комплектации накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Подсистему питания представляет аккумулятор на 4000 мАч, который поддерживает 22,5-ваттную быструю зарядку.

Обычная модель несильно похожа на версию Pro. Она комплектуется IPS-матрицей формата HD+. Её диагональ составляет 6,3 дюйма. В круглом отверстии расположена селфи-камера на 8 Мп. Основная камера имеет похожий дизайн, но лишена 8-мегапиксельного широкоугольного модуля.

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Сердцем Honor Play 4T выступает 12-нанометровый чип Kirin 710A. Он работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в смартфоне составила 128 ГБ и других модификаций не предусмотрено. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 4000 мАч, но быстрая зарядка не поддерживается. Биометрический сенсор установлен на тыльной стороне. Физические размеры – 159,8 х 76,1 х 8,1 мм, а масса – 176 г.

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Старт продаж запланирован на 21 апреля нынешнего года. Стоимость Honor 4T Play составила 155 евро. Смартфон доступен в зелёной и чёрной расцветках. Версия Pro в зависимости от комплектации обойдётся в 195 евро или 220 евро, а купить её можно будет в чёрной, зелёной и голубой градиентной цветовых вариациях.

Обе модели поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой Magic UI 3.1. Сервисы Google отсутствуют. К слову, чипа NFC ни одна из новинок не получила.