Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Honor начала продажи флагманского смартфона Honor View 30 Pro на российском рынке. Правда, первая партия будет ограничена, как и последующие две. Сегодня, 3 марта, российские пользователи имеют возможность заказать флагман, анонсированный на прошлой неделе, в официальном интернет-магазине и получить в подарок часы Honor MagicWatch 2 46mm.

реклама

Отметим, что сам носимый гаджет стоит 12 990 рублей, а цена Honor View 30 Pro составляет 36 990 рублей. Дебютная распродажа стартовала в 11:00 по Московскому времени. Продлится она до тех пор, пока вся первая партия смартфонов не будет распродана. Сколько всего моделей намерена реализовать китайская компания, не уточняется. Ну а те, кто не успеет приобрести устройство сегодня, смогут испытать удачу 10 и 17 марта, когда производитель из Поднебесной проведёт ещё две распродажи.

реклама

Напомним, что Honor View 30 Pro является европейской версией флагмана Honor V30 Pro, который был анонсирован в Китае в конце прошлой осени. Смартфон комплектуется мобильным процессором Kirin 990 5G, выполненным в соответствии с нормами технологии 7nm+. Под капотом модели установлено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Подсистема питания в Honor View 30 Pro представлена аккумуляторной батареей на 4100 мАч, которая может похвастаться поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Венцом тройной основной камеры является 40-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX600, который используется в признанных камерофонах Huawei P20 Pro, Huawei P30 Pro и Huawei Mate 30 Pro. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп + 8 Мп.

реклама

Отметим, что в Honor View 30 Pro установлена прошивка Magic UI на базе операционной системы Android 10 и с предустановленными сервисами Huawei Mobile Services. Пока что это программное обеспечение требует улучшения, а главным его недостатком является отсутствие поддержки Google Pay. Прочие параметры Honor View 30 Pro включают NFC, биометрический сенсор на правой кромке и матрицу IPS формата Full HD+ размером 6,57 дюйма по диагонали.