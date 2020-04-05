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О воздействии на организм человека сетей 5G разговоров ведётся много. Поклонники теории заговора уверены, что сети пятого поколения созданы для того, чтобы «поджарить мозги» и снизить количество жителей на Земле. В последнее время, они начали связывать установку вышек 5G с распространением коронавируса.

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В частности, известный британский боксёр Амир Хан заявил, что 5G оборудование способствует пандемии COVID-19 и нужно для контроля человеческой популяции. На данный момент в Британии зарегистрировано почти 42 500 случаев заражения коронавирусом. Это примерно в семь раз меньше по сравнению с Соединёнными Штатами (312 245), в три раза меньше, чем в Испании (126 168) и Италии (124 632) и приблизительно 3,5% от общего количества по всему миру (1 204 782).

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Несмотря на то, что сторонников теории заговора хватает во всех странах мира, на радикальные действия в отношении вышек 5G они пошли именно в Соединённом Королевстве. Как стало известно , на прошлой неделе в Великобритании подожгли как минимум три вышки.

Информация о том, что коронавирус COVID-19 связан с установкой вышек и внедрением 5G распространяется в социальных сетях. Например, в Facebook есть ряд сообществ, через которые красной нитью проходит утверждение об опасности мобильных сетей пятого поколения для здоровья.

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Согласно одной из новых теорий, коронавирус COVID-19 появился в китайском городе Ухань, поскольку там была развёрнута сеть 5G. Сейчас вирус добрался до других стран, в которых тоже запустили сеть нового поколения. При этом напрочь игнорируется высокая контагиозность вируса, который распространяется в густонаселённых районах, где развёртывание 5G является приоритетным. Также стоит заметить, что в Иране количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку 50 000. А в этой стране сетей 5G ещё нет.

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В завершение добавим, что в феврале на британской радиостанции Uckfield FM появилась необычная гостья, которую представили как аттестованную медсестру. По её словам, 5G высасывает весь кислород из лёгких. Местный регуляторный орган Ofcom предупредил радиостанцию о недопустимости распространения ложных слухов насчёт коронавируса.