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По данным биржи ICE, утром стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent упала на 5,1%. Они торговались на уровне 28,4 доллара. Но в 10:05 МСК стоимость поднялась до 30,02 доллара, а уже в 12:51 МСК – до 33,04 доллара. В то же время нефть WTI сначала потеряла в цене 5,13%, но затем подорожала до 26,72 доллара за баррель.

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Стоит заметить, что вчера на рынке наблюдался существенный скачок в стоимости нефти Brent. Так, 2 апреля, цена майских фьючерсов выросла до 30,52 доллара, т.е. на 23,36%. При этом за несколько минут стоимость и вовсе составляла 35,99 доллара. Майские фьючерсы WTI подорожали 2 апреля почти на четверть. Их стоимость составила 25,36 долларов.

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Скачок цен связывают в первую очередь с заявлением Дональда Трампа. По словам лидера Соединённых Штатов, Саудовская Аравия смогла договориться с Россией о сокращении суточной добычи нефти. В то же время в Кремле была опровергнута информация о переговорах Владимира Путина с принцем Мохаммедом бен Салманом насчёт сокращения нефтедобычи.

Напомним, что стоимость нефти обрушилась около месяца назад, 9 марта. Причиной стало то, что за три дня до этого Российская Федерация не смогла договориться со странами-участницами сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. После этого Саудовская Аравия сообщила о планах вывести на рынок запасы нефти и нарастить суточные объёмы добычи.

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На 6 апреля текущего года намечена онлайн-конференция министров ОПЕК+. Целью является стабилизация стоимости нефти. В переговорах также примет участие нефтяной регулятор США.