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Российская нефть Urals перестала быть убыточной

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Российский сорт нефти Urals прибавил к стоимости 3,89 доллара и перестал быть убыточным для поставщиков. Так, вчера, 2 апреля, сырьё оценивалось в 14,43 доллара за баррель. Такая стоимость нефти перекрывает расходы на её добычу, транспортировку и оплату пошлин на экспорт. Хотя ещё несколько дней назад 1 баррель нефти оценивался примерно в 10 долларов.

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Исторически стоимость нефти Urals рассчитывалась как цена 1 барреля нефти Brent с дисконтом из-за особенностей российского сорта. Начиная с середины 2008 года дисконт к Brent является рекордным – 4,75 доллара за баррель.

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Однако поставщики сырья начали получать доход в размере 1312 рублей с каждой тонны. В то же время ещё два дня назад они несли убытки 1304 рубля. Связано это не только с повышением стоимости Urals, но и со снижением экспортной пошлины. Напомним, что начиная с 1 апреля 2020 года пошлина уменьшилась на 14,9 доллара, составив 52 доллара за 1 тонну сырья.

В завершение добавим, что сегодня, 3 апреля, стоимость нефти Brent превысила отметку 33 доллара за баррель. Кроме того, на 6 апреля запланирована онлайн-конференция министров ОПЕК+, в ходе которой будет обсуждаться вопрос стабилизации цен на нефть. Заметим, что лидер США Дональд Трамп заявил о достижении договорённости между Москвой и Эр-Риярдом о сокращении объёмов добычи сырья на 15 млн баррелей в сутки.

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Сергей Скайокер
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значит есть отношение, раз начали писать темы..не просто же так от балды родилась идея, пока не затронула напрямую
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Александр Ферман
16:29
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8k_480Hz
16:29
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Strain
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