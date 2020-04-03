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6 марта Россия не смогла договориться с ОПЕК о снижении нефтедобычи, после чего Саудовская Аравия объявила о выводе запасов и увеличении объёмов добычи сырья. Уже через три дня стоимость нефти марки Brent упала примерно на треть. С тех пор цена не превышала отметку 38 долларов за баррель. Вместе со стоимостью нефти упал и спрос на неё. Одной из причин стала пандемия коронавируса COVID-19, которая затронула практически все страны мира.

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Министерство финансов Российской Федерации впервые рассказало о потерях, вызванных падением цены на нефть. В бюджете на текущий год была заложена стоимость 42,45 доллара за баррель нефти Brent. При этом весной сырьё торговалось менее чем за 23 доллара, в то время как цена российского сорта Urals в Европе опустилась почти до 10 долларов.

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Как стало известно, в прошлом месяце российский бюджет недополучил 22 млрд рублей. На апрель Министерство финансов прогнозирует сокращение нефтегазовых доходов на 55,8 млрд рублей. Начиная с 7 апреля и до 12 мая текущего года ежедневно Министерство будет продавать валюту на сумму 3,5 млрд долларов. Всего до 12 мая будет продано валюты на сумму 77,8 млрд долларов.

Минфин также отметил, что из-за резкого падения цены на нефть есть вероятность получить дефицит бюджета на уровне 4 трлн рублей. Министр финансов России заявил, что при сохранении стоимости сырья на её текущем уровне дефицит бюджета составит около 0,9% от ВВП страны, тогда как изначально прогнозировался профицит в 0,8%.