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Intel Core i9-10980HK потребляет свыше 135 Вт на максимальной частоте

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Вчера компания Intel представила мобильные процессоры семейства Comet Lake-H, выполненные по 14-нанометровой технологии. Флагманом нового поколения стал чип Intel Core i9-10980HK. Он получил восемь ядер с частотой от 2,4 ГГц до 5,3 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока; 16 МБ кэш-памяти третьего уровня; поддержку оперативной памяти DDR4 с частотой 2993 МГц и TDP на уровне 45 Вт.

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Когда речь идёт о заявленном производителем параметре TDP, нужно понимать, что подразумевается энергопотребление на базовой частоте, которая в Intel Core i9-10980HK составляет 2,4 ГГц. Добиться пиковой частоты 5,3 ГГц на одном ядре можно с помощью фирменной функции Intel Thermal Velocity Boost, которая появилась впервые в процессорах восьмого поколения «синей» компании.

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Intel делит уровень энергии в процессорах на PL1 и PL2. Под PL1, по сути, подразумевается заявленная величина отвода тепловой мощности, которая в данном случае составляет 45 Вт. PL2 представляет собой краткосрочное максимальное потребление энергии со стороны CPU. В данное состояние процессор переходит в случае повышения нагрузки на него, т.е. PL2 будет больше, чем PL1.

Также если мы говорим о PL2, стоит упомянуть параметр Tau. Это временная переменная, которая определяет, сколько времени процессор будет находиться в режиме PL2, прежде чем вернуться на PL1. На Tau влияют два параметра: мощность и температура CPU.

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В случае с Intel Core i9-10980HK краткосрочное максимальное потребление энергии превысило отметку в 135 Вт. В режиме PL2 процессор смог оставаться в течение 56 секунд. Отметим, что чип прошлого поколения, Core i9-9980HK, потребляется на 10 Вт меньше.

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Ещё вчера появилась информация о том, что новые CPU калифорнийского гиганта можно будет разогнать до 5,1 ГГц при наличии хорошей системы охлаждения в ноутбуках. Технология Turbo Velocity Boost ориентируется в разгоне процессора на его температуру. Получить дополнительные 100 МГц можно только в том случае, если нагрев не превышает 85 Гц. Для того, чтобы повысить частоту до 5,3 ГГц, нужно снизить температуру CPU до 65 градусов как минимум.

Сейчас многие геймеры выражают беспокойство в связи с необходимостью использования дополнительных аппаратных средств для обеспечения работы современных игровых ноутбуков даже на базовых нагрузках. Кроме того, флагманские лэптопы для геймеров отличаются не самыми компактными размерами и далеко не лёгким весом. А всё это в комплексе сводит на нет основное преимущество ноутбуков, которая заключается в мобильности.

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