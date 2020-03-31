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Несколько дней назад мы писали о том, что, по данным немецкого онлайн-магазина MindFactory, процессоры и материнские платы AMD продаются в восемь раз лучше решений от Intel. Теперь появилась детальная информации о структуре реализации настольных CPU в Германии. Согласно данным MindFactory, процессор Ryzen 5 3600 продаётся почти в три раза лучше всех CPU Intel вместе взятых.

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За неделю было реализовано 740 моделей производства компании Intel. Самым популярным решением стала модель Core i7-9700K. Это 8-ядерный процессор с частотой от 3,6 ГГц. Его приобрели 130 пользователей. Всего было распродано за неделю 740 чипов Intel.

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Самым продаваемым настольным процессором компании AMD и в целом стал 6-ядерный Ryzen 5 3600 с частотой от 3,6 ГГц. Он разошёлся тиражом 2030 штук. На втором месте оказался 8-ядерный Ryzen 7 3700X – 1040 единиц. Замкнул тройку 8-ядерный Ryzen 7 2700X – 470 единиц. Между топ-3 и лучшим процессором Intel расположилось ещё несколько платформ AMD: Ryzen 9 3900X, Ryzen 5 2600, Ryzen 7 3800X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600X.

Всего за неделю было продано 5890 процессоров AMD на 1,3 млн евро. Их доля составила 88,84%. 740 проданных чипов Intel позволили выручить около 231 000 евро.