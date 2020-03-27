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В этом месяце должна была состояться конференция GPU Technology Conference 2020. Однако из-за вспышки коронавируса компания NVIDIA сначала планировала провести мероприятие в формате онлайн-презентации, а затем и вовсе решила отменить его. На GTC 2020 ожидалась премьера новых GPU на базе архитектуры Ampere.

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По новым данным, американская компания намерена в августе текущего года анонсировать GPU нового поколения, а уже в сентябре выпустить видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе чипов Ampere. Новые графические ускорители появятся на выставке Computex 2020, которую с июня перенесли на конец сентября по причине пандемии коронавируса.

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По данным Hardware Times, новые GPU будут выполнены по 7-нанометровой технологии TSMC или по 8-нанометровому технологическому процессу Samsung. Хотя ранее была информация о 10-нанометровом техпроцессе Samsung.

Флагманской видеокарте, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, приписывают 5376 ядер CUDA, 12 ГБ видеопамяти с пропускной способностью 768 ГБ/сек и 84 вычислительных блока, а прирост производительности по сравнению с ускорителем GeForce RTX 2080 Ti поколения Turing составит 40%. Также нас ждёт GeForce RTX 3080 с 3840 ядрами CUDA и 10 ГБ видеопамяти, которая окажется на 10% производительнее, чем флагман нынешнего поколения.

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