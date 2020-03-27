Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 будут представлены на Computex 2020
В этом месяце должна была состояться конференция GPU Technology Conference 2020. Однако из-за вспышки коронавируса компания NVIDIA сначала планировала провести мероприятие в формате онлайн-презентации, а затем и вовсе решила отменить его. На GTC 2020 ожидалась премьера новых GPU на базе архитектуры Ampere.
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По новым данным, американская компания намерена в августе текущего года анонсировать GPU нового поколения, а уже в сентябре выпустить видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе чипов Ampere. Новые графические ускорители появятся на выставке Computex 2020, которую с июня перенесли на конец сентября по причине пандемии коронавируса.
рекламаПо данным Hardware Times, новые GPU будут выполнены по 7-нанометровой технологии TSMC или по 8-нанометровому технологическому процессу Samsung. Хотя ранее была информация о 10-нанометровом техпроцессе Samsung.
Флагманской видеокарте, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, приписывают 5376 ядер CUDA, 12 ГБ видеопамяти с пропускной способностью 768 ГБ/сек и 84 вычислительных блока, а прирост производительности по сравнению с ускорителем GeForce RTX 2080 Ti поколения Turing составит 40%. Также нас ждёт GeForce RTX 3080 с 3840 ядрами CUDA и 10 ГБ видеопамяти, которая окажется на 10% производительнее, чем флагман нынешнего поколения.
рекламаНаконец, на днях появилась информация ещё об одной видеокарте на базе GPU Ampere. По имеющимся данным, GeForce RTX 3090 будет основана на чипе GA102, который также ляжет в основу GeForce RTX 3080 Ti.
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