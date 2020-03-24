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В 2003 году эпидемия атипичной пневмонии, вызванная коронавирусом SARS, привела к отмене международной компьютерной выставки Computex. Спустя 17 лет ещё один представитель подсемейства коронавирусов стал причиной отмены Computex 2020, которая планировалась на 2-6 июня.

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На прошлой неделе тайваньские власти запретили иностранным лицам въезд на территорию страны. Это тут же поставило под вопрос окончание подготовки к мероприятию в установленные сроки. Позже компании, которые планировали принять участие в выставке, начали просить организаторов перенести её из-за сложностей в привлечении посетителей в условиях карантина.

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Сомнения в том, что Computex 2020 отменят, мало у кого были. Особенно после того, как стало известно, что не состоится CES Asia 2020, намеченная на 10-12 июня. Сегодня организаторы выставки заявили о её переносе, как и 17 лет назад, на сентябрь. По официальной информации, Computex 2020 будет проходить с 28 по 30 сентября.

Отметим, что после успешно проведённой выставки Consumer Electronics Showcase 2020, которая состоялась в январе, по причине эпидемии коронавируса, переросшей в пандемию, было отменено немало мероприятий. В этот список попали Mobile World Congress 2020, NVIDIA GTC 2020, AUVSI Xponential 2020, E3 2020, а также конференции Google, Microsoft и Apple. Кроме того, практически все производители презентации своих новых продуктов проводят онлайн.