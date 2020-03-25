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Первая модель, выпущенная в рамках серии Redmi Note, не имела в своём названии никаких чисел. Она была представлена в марте 2014 года и оказалась весьма популярным решением. Но уже в ноябре следующего года Xiaomi анонсировала смартфон, который заставил пользователей по-другому смотреть на китайскую компанию. Речь идёт о модели Xiaomi Redmi Note 3.

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Она смогла стать бестселлером производителя. При цене в 150 долларов смартфон оказался более чем вдвое дешевле по сравнению с моделью Mi Note первого поколения, которую тоже представили в конце осени 2015 года.

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Алюминиевый корпус, невысокая стоимость и хороший список параметров быстро заставили пользователей обращать внимание на Xiaomi Mi Note 3. В сентябре 2017 года модель вошла в топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире. По крайней мере, так сообщил Insight Portal. Но не будем бежать впереди паровоза и расскажем обо всё по порядку.

В ноябре 2015 года китайская компания выпустила Redmi Note 3 с кодовым именем Henessy. А через несколько месяцев был анонсирован смартфон с кодовым именем Kenzo. Разница между ними заключалась в процессоре, основной камере, подсистеме памяти и ёмкости аккумулятора. Оригинальная модель получила 28-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio X10, АКБ на 4050 мАч и 13-мегапиксельный сенсор. В более новом смартфоне был установлен Snapdragon 650, разрешение основной камеры выросло до 16 Мп, а ёмкость аккумулятора снизилась на скромные 50 мАч.

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Версия на чипе от Qualcomm поступила в продажу по цене от 150 долларов и уже к сентябрю 2016 года стала самым продаваемым смартфоном в Индии (речь об онлайн-продажах). Компания смогла реализовать более 2,3 млн единиц за полгода. Для понимая, каждым девятым реализованным телефоном в стране был Xiaomi Redmi Note 3. Также можно отметить, что компания продавала смартфоны со скоростью порядка 9 шт/мин.ия на Snapdragon 650 оказалась намного популярнее своего аналога с чипом Helio X10. Наличие однокристальной системы от Qualcomm принесло больше возможностей. Разрешение камеры, как уже упоминалось, выросло с 13 Мп до 16 Мп. Обычно количество пикселей роли не играет, но в случае с Redmi Note 3 разработчики использовали более качественный датчик изображения, что дало возможность повысить уровень фотовозможностей смартфона.

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Но главным преимуществом Snapdragon 650 перед Helio X10 стали процессорные ядра и GPU. В чипе MediaTek задействованы ядра Cortex-A53, в то время как Qualcomm для своего процессора использовала два ядра Cortex-A72 с частотой 1,8 ГГц. Графический ускоритель – Adreno 510. В однопоточном режиме Смартфон на SD650 оказался почти вдвое производительнее своего аналога. То же самое касалось и графической подсистемы. А автономность увеличилась почти на 25%.

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Обе модели оборудованы 5,5-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+. На то время вырезы, отверстия и прочие ухищрения ещё не вошли в моду. Как и виртуальные клавиши, поэтому для управления смартфоном было предусмотрено трио сенсорных кнопок в нижней части лицевой панели.

Обе модели получили длительную поддержку. Для Redmi Note 3 (MTK) вышла прошивка MIUI 9, а версия на Snapdragon 650 ещё успела получить MIUI 10 спустя три года после своего анонса. Компанию Xiaomi многие хвалят за то, что она не забывает выпускать обновления программного обеспечения для старых смартфонов. Дуэт Redmi Note 3 это подтвердил, но здесь есть нюанс. Он заключается в версии операционной системы, которую обновлять до актуальной производитель из Поднебесной не спешил.

Xiaomi Redmi Note 3 стал неплохим шагом вперёд по сравнению с Redmi Note 2. Модель второго поколения вышла за три месяца до премьеры преемника и получила тот же чип Helio X10 и экран Full HD+ диагональю 5,5 дюйма. Однако, в новинке заметно выросла ёмкость аккумулятора (на 990 мАч), пластик на тыльной панели заменили на алюминий и добавился сканер отпечатков пальцев.

Почему китайская компания представила модель третьего поколения уже через три месяца после анонса Redmi Note 2, вероятно, мы никогда не узнаем. В завершение добавим, что семейство Xiaomi Redmi Note 3 включало ещё один аппарат – версию Special, которая получила поддержку работы в сетях LTE. Но продавалась она в ограниченном числе стран.