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AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью

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На FAD 2020 компания AMD сделала предварительный анонс архитектур Zen 3 и RDNA 2 для процессоров и видеокарт нового поколения. Ядра Zen 3 появятся в чипах Ryzen 4000 Vermeer, а GPU на RDNA 2 мы увидим в ускорителях Radeon RX Navi 2X.

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В продажу процессоры и видеокарты нового поколения поступят в октябре текущего года. Их полноценная премьера состоится за несколько недель до выхода на рынок. Предположительно, это случится в сентябре. Также стоит подчеркнуть, что компания AMD намерена презентовать чипы Ryzen 4000 Vermeer и новые видеокарты Radeon в рамках одного мероприятия.

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Таким образом, все любители самостоятельной сборки ПК смогут единовременно приобрести новые CPU и GPU. Отметим, что архитектура Zen 3 может принести 17-процентное увеличение показателя IPC и 50-процентное увеличение скорости выполнения операций с плавающей точкой. Также ходят слухи о повышении количества ядер и их частоты на 200-300 МГц.

Процессоры Ryzen 4000 Vermeer будут конкурировать с моделями Intel Core семейства Comet Lake-S, которые должны поступить в продажу этой весной. При этом предварительные тесты демонстрируют, что чипы Intel нового поколения только сравняются по производительности с Ryzen 3000.

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warmuza
14:21
Отлично, как раз доллар по 110 уже будет.
AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью
Alex TOPMAN
14:19
Модели и мешлеты ещё бы в батчи как-то автоматически объединять, чтобы меньше вызовов отрисовки делать.
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