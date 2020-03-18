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В конце прошлого месяца при попытке открыть сайт SonyMobile.com, пользователей перенаправляли на Sony.com. Похожая ситуация наблюдалась восемь лет назад. Тогда сайт SonyMobile.com открывался при попытке зайти на SonyEricsson.com.

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До конца ноября 2011 года Sony Mobile Communications Inc. владели японская компания Sony и шведская фирма Ericsson. Первая 27 октября 2011 года выкупила 50% акций, принадлежащих компании Ericsson. Сумма сделки составила чуть более 1 млрд долларов. Тогда же было объявлено о том, что вся продукция будет продаваться под брендом Sony. Поглощение завершилось спустя несколько месяцев, компания изменила название, а первым смартфоном стала модель Sony Xperia S. О ней мы и поговорим сегодня.

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Японские разработчики тут же отказались от старого дизайна. Новый смартфон получил угловатый корпус. Одной из особенностей устройства стала прозрачная полоска, которая загоралась при нажатии сенсорных клавиш. Она же служила в качестве антенны.

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Sony Xperia S имел размеры 128 х 64 х 10,6 мм и весил 144 грамма. Отметим, что спустя годы смартфоны компании из Страны восходящего Солнца стали ненамного тоньше. Если сейчас флагман Xperia 1 II имеет толщину 7,6 мм, то ещё полтора года назад в Xperia XZ3 толщина составляла 9,9 мм.

Смартфон 2012 года выпуска был оборудован двухъядерным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon S3 с пиковой частотой ядер Scorpion 1,5 ГГц. Графикой занимался ускоритель Adreno 220. Отметим, что компанию Sony Ericsson нередко критиковали за то, что в своих устройствах она использовала одноядерные однокристальные системы. Японский производитель решил на те же грабли не наступать. Правда, на момент выхода уже существовали четырёхъядерные чипы. Программной основой в Sony Xperia S выступала операционная система Android 2.3, которую модель получила из коробки. Через время телефон был обновлён до Android 4.1.2.

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Смартфон компании Sony одним из первых получил дисплей с разрешением HD. Его диагональ составила 4,3 дюйма. Матрица отличалась высокой резкостью. По этому параметру с Sony Xperia S мог соперничать только HTC Rezound.

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Телефон комплектовался портом microHDMI для просмотра видео и фотографий на телевизоре. При этом с помощью пульта дистанционного управления можно было управлять проигрывателем на смартфоне. Сам же Sony Xperia S тоже мог выступать в качестве пульта ДУ для управления телевизорами. Увы, смартфон был не лучшим решением для просмотра контента ввиду не самых хороших углов обзора.

Модель вышла с предустановленными сервисами Music и Video Unlimited. Последний представлял собой стриминговую платформу с интегрированным сервисом Track ID для распознавания музыки. Он также присутствовал на нескольких других устройствах, включая игровые консоли PlayStation 3 и PlayStation 4. Правда, Music Unlimited и Track ID приказали долго жить, в то время как сервис Video Unlimited успешно трансформировался в PlayStation Video и чувствует себя относительно хорошо и по сей день. Отметим, что Sony не смогла удовлетворить свои амбиции и вывести сервисы Sony Music и Sony Pictures на уровень их аналогов от Apple (iTunes) и Google (Play Store).

В отличие от более поздник смартфонов линейки Sony Xperia S получил стандартный плеер для просмотра видео из операционной системы Android. А вот для прослушивания музыки компания подготовила фирменное приложение с эквалайзером и дополнительными функциями от Walkman вроде SensMe для более удобной сортировки треков. При нажатии на пиктограмму бесконечности в плеере открывались дополнительные опции вроде поиска информации об исполнителе в Wikipedia или поиск видео в YouTube.

Основная камера в Sony Xperia S была построена на базе одного сенсора Sony Exmor R с 12-мегапиксельным разрешением. Телефон мог делать снимки в режиме 3D Sweep Panorama, просматривать которые можно было на телевизорах с поддержкой 3D. Уже в 2012 году смартфон поддерживал возможность сделать фотографию нажатием на клавишу питания. Камера могла записывать видео в формате Full HD с частотой 30 к/сек. Фронталка в смартфоне оказалась весьма скромной. Она получила модуль на 1,3 Мп.

Sony Xperia S обзавёлся чипом NFC, что не было редкостью уже восемь лет назад. Однако на то время компании старались развивать технологию NFC-меток, которая так популярной и не стала. Например, в машине можно было установить метку, которая активирует GPS и Bluetooth, а в квартире – метку для отключения передачи данных и активации Wi-Fi. Сейчас эту технологию поддерживают некоторые наушники беспроводные Sony.

Презентация Sony Xperia S прошла на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2012. На тот момент поглощение компании Ericsson ещё официально не завершилось. Несмотря на это, смартфон вышел под брендом Sony. Хотя на тыльной панели сохранился всем известный зелёный логотип, который может вызвать нотки ностальгии у владельцев телефонов Sony Ericsson.

Нужно заметить, что Sony Xperia S появился не в лучшие времена для мобильного подразделения компания. Судя по всему, это стало уже хронической проблемой технологического гиганта из Японии. Четвёртый квартал 2011 года мобильное подразделение компании завершило с убытком в размере 207 млн долларов.

Хорошими новостями было то, что рынок Android-смартфонов вырос на 65% за год. Правда, первый квартал 2012 года также был убыточным для Sony, хотя компания сообщила о наращивании продаж.