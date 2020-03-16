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Компания Microsoft в этом году должна официально представить игровую консоль Xbox Series X. Правда, далеко не факт, что в продаже она появится до конца года. С высокой долей вероятности из-за вспышки коронавируса и связанных с ней проблем релиз приставки нового поколения может быть отсрочен. Но как бы там ни было, технические характеристики будущей новинки в Сети уже появились.

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Кремниевым сердцем Xbox Series X выступит 8-ядерный процессор AMD на базе архитектуры Zen 2. Частота составит 3,8 ГГц. Графическая подсистема будет представлена GPU RDNA 2 с частотой 1825 МГц и 52 вычислительными блоками. По новым данным, производительность графики оценивается в 12 TFLOPS. Кристалл будет изготовлен по улучшенной 7-нанометровой технологии, а его площадь будет равна 360,45 кв. мм.

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Объём видеопамяти типа GDDR6 составит 16 ГБ, а разрядность шины – 320 бит. Если верить появившейся информации, то пропускная частота 10 ГБ памяти будет составлять 560 ГБ/сек, а 6 ГБ – 336 ГБ/сек.

Подсистема хранения данных будет представлена твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ с интерфейсом NVMe. Пропускная способность без сжатия составит 2,4 ГБ/сек, а со сжатием – в два раза выше. Расширить хранилище можно будет накопителем до 1 ТБ.

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В конфигурацию Microsoft Xbox Series X войдут оптический привод Blu-ray Drive и порт USB 3.2, с помощью которого к консоли можно будет подключить внешний накопитель. Геймеры смогут запускать на приставке нового поколения игры с разрешением 4K UHD и частотой до 120 к/сек.