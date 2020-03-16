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Компания Xiaomi этой весной должна сделать предварительный анонс фирменного программного обеспечения MIUI 12. Распространение прошивки запланировано на осень нынешнего года. Для некоторых смартфонов производителя из Поднебесной MIUI 12 будет построена на базе операционной системы Android 11, версия Developer Preview которой компанией Google была анонсирована несколько недель назад. Список этих моделей уже появился на просторах всемирной паутины.

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Что интересно, в него уже входит смартфон Pocophone F2, который был формально анонсирован на выходных. Полноценная премьера устройства состоится в следующем месяце, но ожидать от него чего-то сверх неожиданного не стоит, поскольку будущая новинка станет копией модели Redmi K30 Pro, которая будет представлена в Китае 24 марта.

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Вместе с Pocophone F2 прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 11 станет доступна и для двух других представителей серии. Речь идёт о Pocophone F1 на Snapdragon 845 и о Pocophone X2, который является копией Redmi K30 4G.

Под брендом Redmi до Android 11 будут обновлены последние пять представителей серии Redmi Note. В этот список входят прошлогодние Redmi Note 8/8T/8 Pro, а также анонсированные на прошлой неделе Redmi Note 9 Pro с версией Max.

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Также компания намерена выпустить обновление для флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2/Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3. Кроме того, Android 11 в составе MIUI 12 получат следующие модели: Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9 SE, Xiaomi Mi Note 10 Pro и Mi Note 10.