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Honor 20 и Honor 20 Pro получат Android 10 на этой неделе

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Компания Honor занялась бета-тестированием программного обеспечения Magic UI 3.0 на базе операционной системы Android 10 ещё осенью прошлого года. В ноябре производитель выпустил обновление для нескольких моделей, но из-за массы ошибок было принято решение свернуть распространение апдейта. Как стало известно благодаря сайту XDA Developers, уже в конце этой недели Magic UI 3.0 на ОС Android 10 станет доступна для флагманских смартфонов прошлого года в лице моделей Honor 20 и Honor 20 Pro.

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Оба устройства были представлены в конце весны прошлого года и являются последними флагманскими решениями бренда, которые предлагают предустановленные сервисы Google. Пару недель назад в Испании был анонсирован Honor View 30 Pro на Kirin 990, который получил программное обеспечение Huawei Mobile Services. То же самое нас ждёт и в Honor 30.

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Что касается Honor 20 и версии Pro, для них операционная система Android 10 в составе прошивки Magic UI 3.0 станет доступна уже в это воскресенье, 15 марта. Апдейт принесёт обновлённый внешний вид интерфейса, существенно изменит шторку уведомлений, улучшит технологию разгона графического ядра, добавит анимации, а поддержкой тёмной темы обзаведутся все предустановленные приложения.

Пока что нет информации о том, сколько будет «весить» файл обновления, но можно предположить, что размер составит примерно 4-4,5 ГБ, как это было в случае с EMUI 10 на Android 10 для Huawei P30 и P30 Pro. Вместе с Honor 20 и 20 Pro новую версию фирменного программного обеспечения также должен получить середняк Honor 9X на 12-нанометровой однокристальной системе Kirin 710F и флагман образца 2018 года Honor View 20 с 7-нанометровым чипом Kirin 980 под капотом.

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