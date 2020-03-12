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В прошлом году компания Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, а также Redmi K30 и Redmi K30 5G. Версия Pro текущего поколения будет представлена позже. Из официального тизера, который вы можете видеть ниже, ещё в прошлом месяце стало известно, что смартфон получит поддержку мобильных сетей пятого поколения и будет оборудован дисплеем без вырезов, т.е. вероятно, обзаведётся выдвижной фронтальной камерой. Сегодня один из топ-менеджеров компании назвал цену Xiaomi Redmi K30 Pro.

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Грядущая новинка будет предлагаться в нескольких модификациях памяти, но точные объёмы ОЗУ и ПЗУ пока что неизвестны. В начальной конфигурации Xiaomi Redmi K30 Pro будет оценён в 3000 юаней или 430 долларов. Стоимость смартфона в топовой комплектации составит 3500 юаней или 500 долларов. Также в планах компании представить специальное издание Zoom Edition, но подробностей о нём пока ещё нет.

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Redmi K30 Pro будет комплектоваться мобильным процессором Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Подсистема питания в смартфоне будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4700 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.

В основу дисплея ляжет матрица OLED формата Full HD+ с разрешением 2400 х 1080 точек. Диагональ составит 6,67 дюйма. Детальные параметры камер не уточняются, но известно, что на тыльной панели будет установлен главный модуль с датчиком изображения Sony IMX686 во главе. Разрешение сенсора составляет 64 Мп. Он же используется в Redmi K30 и Redmi K30 5G.