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Xiaomi Mi A2 Lite – одно из самых доступных на рынке решений, выпускаемое в рамках программы Android One. В отличие от подавляющего большинства смартфонов компании данная модель работает на стоковой операционной системе и не имеет оболочки MIUI. Устройство было анонсировано летом 2018 года и в продаже появилось с ОС Android 8.1 Oreo, а через некоторое время было обновлено до Android 9.0 Pie.

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На базе «девятки» смартфон работает до сих пор у большинства пользователей. Однако, в прошлом месяце представитель Xiaomi пообещал, что в ближайшее время компания приступит к распространению обновления до Android 10. Это случилось несколько дней назад. Увы, как и в случае с Xiaomi Mi A3, радость владельцев модели Mi A2 также оказалась преждевременной.

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Для смартфона вышел апдейт под номером V11.0.2.0.QDLMIXM. Его главным нововведением была операционная система Android 10 со всеми своими функциями и особенностями вроде системы жестового управления, тёмной темы на системном уровне, обновлённых настроек, «умных» ответов и так далее. Обновление распространялось «по воздуху» поэтапно.

Как это всегда бывает в подобных ситуациях, пользователи начали выражать недовольство в комментариях насчёт того, что им апдейт ещё не пришёл. Но это спасло многие устройства. Как стало известно, обновление оказалось богатым на побочные эффекты.

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В частности, пользователи, установившие новую версию прошивки, начали сообщать о превращении Xiaomi Mi A2 Lite в «кирпич». Также часть смартфонов уходит в циклическую перезагрузку. Представители китайской компании пока что никак эту ситуацию не прокомментировали. Справедливости ради отметим, что есть пользователи, которым удалось успешно обновить свои гаджеты. Бытует мнение, что успех установки новой версии прошивки зависит от конфигурации памяти смартфона.

На сайте XDA Developers оперативно появилась инструкция по решению проблемы. С ней вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Напомним, что Xiaomi Mi A2 Lite – один из последних смартфонов на базе легендарного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 625. Модель оборудована экраном формата FHD+ с широким вырезом для фронталки и сенсоров. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 4000 мАч. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 5 Мп.