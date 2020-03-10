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Sony PlayStation 5: характеристики и цена

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Компания Sony должна до конца нынешнего года начать продавать игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Сегодня в Сети появилась новая порция технических характеристик и информация о стоимости грядущей новинки.

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Уже были разговоры о том, что консоль нового поколения производителя из Страны восходящего Солнца поучит процессор на базе архитектуры Zen 2 и графику Navi. Кроме того, приставке приписывали быстрый SSD-накопитель и поддержку 4K UHD панелей с максимальной частотой обновления 120 Гц.

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По новым данным, Sony PlayStation 5 будет комплектоваться процессором AMD с октетом ядер, частота которых будет составлять 3,4 ГГц. При этом есть информация, согласно которой японские разработчики будут пытаться повысить её ещё на 0,3 МГц.

Графическая подсистема будет представлена ускорителем с архитектурой RDNA 2 и 60 вычислительными блоками, а частота GPU составит 1,7 ГГц. Такая видеокарта сможет обеспечить производительность на уровне 13,3 TFLOPS. Объём видеопамяти GDDR6 составит 16 ГБ.

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Под капотом Sony PlayStation 5 будет установлено 4 ГБ оперативки, а вместимость накопителя SSD будет равна 1 ТБ. Максимальная скорость передачи данных составит 5,5 ГБ/сек. Из остального стоит отметить поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне в режиме реального времени, Dual Shock 5 с обратной связью в комплекте и обратную совместимость с консолями Sony предыдущих поколений.

Стоимость Sony PlayStation 5 составит 499 долларов. Продажи приставки должны стартовать в конце текущего года.

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