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Компания Xiaomi месяц назад в Китае представила флагманские смартфоны нового поколения. Модели Mi 10 и Mi 10 Pro поступили в продажу в Поднебесной по цене от 575 долларов за стандартное издание в базовой модификации до 860 долларов за версию Pro в максимальной конфигурации. Европейская премьера Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro должна была пройти на Mobile World Congress 2020, но выставку отменили из-за коронавируса.

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После отмены MWC 2020 производитель из Поднебесной опубликовал официальное обращение, в котором поблагодарил всех поклонников бренда и пообещал в ближайшее время обнародовать новую дату премьеры флагманов в Европе. И вот этот день настал. Поскольку коронавирус перекочевал из Китая в Западную Европу, презентация Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro состоится онлайн. Просмотреть её в прямом эфире можно будет 27 марта 2020 года в YouTube, Facebook и Twitter. Отметим, что за день до этого компания Huawei, возможно, тоже онлайн представит флагманское семейство Huawei P40.

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro несильно отличаются друг от друга. Обе модели имеют дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+, яркостью 500 нит и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц. Диагональ матрицы составляет 6,67 дюйма, разрешение – 1080 х 2340 точек, а прикрывает её стекло Gorilla Glass пятого поколения. Смартфоны заключены в корпус из стекла и металла без защиты от воды/пыли.

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Сердцем Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выступает мобильный процессор Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и поставляется с 5G-модемом в комплекте, но в России будут поддерживаться сети 4G.

Первое отличие между смартфонами заключается в камере. В Xiaomi Mi 10 она построена на базе четырёх модулей разрешением 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Телеобъектива в смартфоне нет. В Версии Pro появилось сразу два телефотомодуля разрешением 8 Мп и 12 Мп, а разрешение широкоугольного модуля выросло с 13 Мп до 20 Мп. Видео обе модели может записывать в 8K UHD.

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Ещё одно отличие заключается в подсистеме питания. Xiaomi Mi 10 имеет аккумулятор на 4780 мАч и поддерживает 30-ваттную проводную зарядку. Версия Pro получила АКБ на 4500 мАч и 50-ваттную зарядку.

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Точная дата релиза смартфонов в России пока что неизвестна. Зато появилась информация о стоимости каждой модели. По новым данным, Xiaomi Mi 10 в России будет доступен в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене от 44 000 рублей до 52 000 рублей. Xiaomi Mi 10 Pro в Россию приедет в модификациях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Стоимость продвинутой версии в зависимости от комплектации будет составлять в России от 55 000 рублей до 65 000 рублей.

Отметим, что самый доступный флагман Samsung нового поколения стоит немного дороже топовой конфигурации Xiaomi Mi 10 Pro. Так, в продаже Samsung Galaxy S20 в модификации 8/128 ГБ появится по цене 69 990 рублей.