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Южнокорейская компания Samsung является лидером рынка телевизоров с огромным отрывом от всех преследователей. Производитель из Сувона пополнил ассортимент умных телевизоров, анонсировав новую линейку 2020 года. Она включает модели с разрешением 4K UHD и 8K UHD.

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Флагманским телевизором является 85-дюймовый Q950TS. Он был анонсирован в начале текущего года на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 и отличается едва заметной рамкой вокруг панели QLED. К слову, все новинки построены на базе панелей QLED.

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По словам представителей Samsung, рамка перестаёт быть видна, если смотреть на телевизор с расстояния от 3 метров. Это создаёт впечатление, что телевизор просто весит в воздухе. Также отмечается, что 4K-решения будут пользоваться огромной популярностью в 2020 году, а рост спроса на них будет вызван релизом игровых консолей нового поколения Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5.

В нынешнем году южнокорейская компания решила сосредоточить своё внимание на звуковой подсистеме. Новинки Samsung в отличие от многих доступных на рынке решений отличаются качественными динамиками и могут похвастаться активным усилителем голоса. Он отвечает за то, чтобы диалоги в фильмах были более выраженными. Серии от Q80 и выше предложат пользователям функцию слежения за объектами, что позволит обеспечить объёмный направленный звук.

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Кроме того, стоит отметить поддержку адаптивной синхронизации и частоту обновления изображения 120 Гц. Отметим, что южнокорейская компания и дальше продолжает стоять на своём, пытаясь продвинуть режим Ambient Mode. Он призван дополнить внешний облик устройств, когда они не выполняют свою основную задачу.

Samsung представила семь серий телевизоров. Линейка 4K-панелей включает четыре серии: Q90T, Q80T, Q70T и Q60T. Диагональ составляет от 43 дюймов до 85 дюймов. Линейка 8K-панелей состоит из трёх серий, в которую входят модели диагональю от 65 дюймов до 85 дюймов: Q800T, Q900TS и Q950TS. Со всеми телевизорами и стоимостью части из них вы можете ознакомиться в таблице ниже.